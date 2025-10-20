Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Монако
22.10.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 октября 2025, 23:16 | Обновлено 20 октября 2025, 23:22
31
0

Монако – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 22 октября в 22:00 по Киеву

20 октября 2025, 23:16 | Обновлено 20 октября 2025, 23:22
31
0
Монако – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Монако

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Монако

Выступления клуба в текущем сезоне нельзя назвать слишком удачными. Но тем не менее, коллектив после 8-х матчей Лиги 1 имеет на счету 14 очков (12 из них было заработано в первых 5-х турах) и занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 4 очка.

В 1-м раунде Лиги чемпионов монегаски разгромно уступили «Брюгге» со счетом 4:1, а во 2-м смогли вырвать ничью 2:2 против «Манчестер Сити».

Тоттенхэм

Англичане демонстрируют схожие результаты, хотя также не показывают уверенной игры в последних матчах. За 8 поединков Премьер-лиги в текущем сезоне «шпоры» набрали 14 очков, которые позволяют им занимать 6-е место турнирной таблицы. Расстояние от «Арсенала», который разместился на 1-й строчке на данный момент составляет уже 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги лондонцы переиграли «Донкастер» и квалифицировались в 1/8 финала, где уже скоро встретятся с «Ньюкаслом».

Новый сезон Лиги чемпионов англичане начали с минимальной победы над «Вильярреалом», а во 2-м туре команда расписала мировую 2:2 с «Буде-Глимтом».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах со счетом 2:1 победу одерживало «Монако».

Интересные факты

  • «Монако» не проиграло ни в одном из 5 домашних матчей этого сезона. На счету команды 3 победы и 2 ничьи.
  • «Тоттенхэм», в свою очередь, еще ни разу не проигрывал на выезде. «Шпоры» также имеют 3 победы и 2 ничьи в 5 матчах этого сезона.
  • «Монако» не может сохранить ворота сухими уже на протяжении 10 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

Монако: Кон – Уаттара, Салису, Керер, Диатта – Кулибали, Тезе – Энрике, Фати, Аклиуш – Бирет

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Данзо, Порро – Бентанкур, Палинья – Одобер, Симонс, Кудус – Ришарлисон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,63.

Прогноз Sport.ua
Монако
22 октября 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Челси – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тоттенхэм Монако прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Футбол | 20 октября 2025, 22:27 7
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции

Команда Мьельбю получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Футбол | 21.10.2025, 00:47
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
Ферстаппен блестяще выиграл Гран-при США, Пиастри вне подиума
20.10.2025, 00:05 5
Авто/мото
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
Что с Пиастри, как выстрелил Ред Булл с Ферстаппеном и возрождение Феррари
19.10.2025, 14:47 3
Авто/мото
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем