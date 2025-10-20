В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Монако

Выступления клуба в текущем сезоне нельзя назвать слишком удачными. Но тем не менее, коллектив после 8-х матчей Лиги 1 имеет на счету 14 очков (12 из них было заработано в первых 5-х турах) и занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 4 очка.

В 1-м раунде Лиги чемпионов монегаски разгромно уступили «Брюгге» со счетом 4:1, а во 2-м смогли вырвать ничью 2:2 против «Манчестер Сити».

Тоттенхэм

Англичане демонстрируют схожие результаты, хотя также не показывают уверенной игры в последних матчах. За 8 поединков Премьер-лиги в текущем сезоне «шпоры» набрали 14 очков, которые позволяют им занимать 6-е место турнирной таблицы. Расстояние от «Арсенала», который разместился на 1-й строчке на данный момент составляет уже 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги лондонцы переиграли «Донкастер» и квалифицировались в 1/8 финала, где уже скоро встретятся с «Ньюкаслом».

Новый сезон Лиги чемпионов англичане начали с минимальной победы над «Вильярреалом», а во 2-м туре команда расписала мировую 2:2 с «Буде-Глимтом».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2016 году на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда в обоих матчах со счетом 2:1 победу одерживало «Монако».

Интересные факты

«Монако» не проиграло ни в одном из 5 домашних матчей этого сезона. На счету команды 3 победы и 2 ничьи.

«Тоттенхэм», в свою очередь, еще ни разу не проигрывал на выезде. «Шпоры» также имеют 3 победы и 2 ничьи в 5 матчах этого сезона.

«Монако» не может сохранить ворота сухими уже на протяжении 10 матчей подряд.

Возможные стартовые составы

Монако: Кон – Уаттара, Салису, Керер, Диатта – Кулибали, Тезе – Энрике, Фати, Аклиуш – Бирет

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Данзо, Порро – Бентанкур, Палинья – Одобер, Симонс, Кудус – Ришарлисон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,63.