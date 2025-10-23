Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Монако
22.10.2025 22:00 – FT 0 : 0
Тоттенхэм
Лига чемпионов
23 октября 2025, 00:00 | Обновлено 23 октября 2025, 00:02
34
0

Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Англичане и британцы голов не забивали

Getty Images/Global Images Ukraine. Монако – Тоттенхэм

В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Монако» и «Тоттенхэмом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Луи II», который находится в Монако. Встреча завершилась сухой ничьей.

После трех туров основного этапа Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» пять очков, у «Монако» два пункта.

«Шпоры» следующий матч ЛЧ проведут 4 ноября против «Копенгагена», а «монегаски» в этот день встретятся с «Буде-Глимт».

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Монако – Тоттенхэм – 0:0

Тоттенхэм Монако Лига чемпионов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
