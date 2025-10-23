Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В среду, 22 октября, прошел матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Монако» и «Тоттенхэмом».

Матч прошел на стадионе «Луи II», который находится в Монако. Встреча завершилась сухой ничьей.

После трех туров основного этапа Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» пять очков, у «Монако» два пункта.

«Шпоры» следующий матч ЛЧ проведут 4 ноября против «Копенгагена», а «монегаски» в этот день встретятся с «Буде-Глимт».

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Монако – Тоттенхэм – 0:0