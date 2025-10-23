Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Монако – Тоттенхэм – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
23 октября 2025, 13:37 | Обновлено 23 октября 2025, 14:02
Монако – Тоттенхэм – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Монако – Тоттенхэм – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Монако (Франция) и Тоттенхэм (Англия) разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на нули на табло. матч получился боевым.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 0:0

Лига чемпионов Монако Тоттенхэм видео голов и обзор
