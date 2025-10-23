Лига чемпионов23 октября 2025, 13:37 | Обновлено 23 октября 2025, 14:02
Монако – Тоттенхэм – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Монако (Франция) и Тоттенхэм (Англия) разошлись миром (0:0).
Несмотря на нули на табло. матч получился боевым.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 22 октября
22.10. 22:00. Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 0:0
