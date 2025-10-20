Айнтрахт Франкфурт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 22:58 | Обновлено 20 октября 2025, 23:17
Айнтрахт – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 22 октября в 22:00 по Киеву

ФК Ливерпуль

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Айнтрахт

Не слишком уверенные выступления демонстрирует «Айнтрахт» в текущем сезоне. За 7 игр Бундеслиги клуб набрал всего 10 очков, поэтому пока занимает только 7-е место в турнирной таблице. Расстояние от топ-4 не такое уж и большое – 4 очка, однако лидер, «Бавария», опережает франкфуртцев уже на 11 баллов. В Кубке Германии «Айнтрахт» без проблем обыграл «Энгерс» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет с «Боруссией Д».

Первые матчи Лиги чемпионов сложились для немцев очень контрастно – в 1-м туре команда 5:1 разгромила «Галатасарай», а во 2-м с таким же счетом проиграла «Атлетико».

Ливерпуль

Несмотря на сотни миллионов потраченных летом фунтов, команда не может найти свою игру в текущем сезоне. Хотя в первых играх мерсисайдцам удавалось вырывать положительный результат на последних минутах, теперь везение закончилось, а качественный футбол так и не появился. Тем не менее, имея 15 очков на счету, клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата, а в Кубке лиги одолел «Саутгемптон» и квалифицировался в 1/8 финала.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» в очень напряженном матче вырвал победу против «Атлетико», однако поединок 2-го раунда соревнований завершился для команды минимальным поражением против «Галатасарая».

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались между собой в XXI веке.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» проиграл в каждом из последних 4-х поединков во всех турнирах.
  • «Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже в 7 матчах подряд.
  • Лишь в 1 из 10 поединков «Айнтрахта» в этом сезоне было забито менее 4 голов. Произошло это в домашнем матче против «Баварии», который завершился со счетом 0:3.

Возможные стартовые составы

Франкфурт: Сантонс – Браун, Теат, Кох, Кристинсен – Баоя, Узун, Скири, Шаиби, Доан – Буркхардт

Ливерпуль: Мамардашвили – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Макалистер, Джонс – Гакпо, Собослай, Салах – Экитике

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.56.

