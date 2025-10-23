Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
22.10.2025 22:00 – FT 1 : 5
Ливерпуль
Лига чемпионов
23 октября 2025, 02:33 |
114
0

Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов

Английский клуб не заметил немецкий «Айнтрахт», одолев соперника со счетом 5:1

Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал разгромную победу своей команды в матче Лиги чемпионов, который состоялся 22 октября.

В среду «мерсисайдцы» уверенно победили немецкий «Айнтрахт» со счетом 5:1 на гостевом стадионе. Чемпионы Англии сумели прервать серию из четырех поражений подряд.

Нам нужна была победа, но ещё больше нам нужна была качественная игра, в которой мы создали много моментов, и при этом игроки получили награду в виде победы. Именно это и произошло сегодня.

Первый шанс соперника, возможно, был единственным эпизодом в этом матче, когда они забили. После этого мы ничего не пропустили. Главное отличие этой игры от четырёх предыдущих заключалось в том, что команда реализовала стандарты – сегодня мы забили два из них, и, возможно, наши игроки больше сосредоточились на атаках во втором тайме.

Экитике? Он быстрее всех освоился, и каждый раз, когда выходил на поле, показывал себя с лучшей стороны. Основное внимание уделяется голам и передачам, где Уго хорошо зарекомендовал себя, но есть и другие составляющие нашей игры, необходимые для победы.

Я видел, как игроки очень старались, чтобы организовывать контратаки, в одной из которых мы забили гол», – сказал Слот.

Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Арне Слот Уго Экитике пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
