Арне Слот отреагировал на разгромную победу Ливерпуля в Лиге чемпионов
Английский клуб не заметил немецкий «Айнтрахт», одолев соперника со счетом 5:1
Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал разгромную победу своей команды в матче Лиги чемпионов, который состоялся 22 октября.
В среду «мерсисайдцы» уверенно победили немецкий «Айнтрахт» со счетом 5:1 на гостевом стадионе. Чемпионы Англии сумели прервать серию из четырех поражений подряд.
Нам нужна была победа, но ещё больше нам нужна была качественная игра, в которой мы создали много моментов, и при этом игроки получили награду в виде победы. Именно это и произошло сегодня.
Первый шанс соперника, возможно, был единственным эпизодом в этом матче, когда они забили. После этого мы ничего не пропустили. Главное отличие этой игры от четырёх предыдущих заключалось в том, что команда реализовала стандарты – сегодня мы забили два из них, и, возможно, наши игроки больше сосредоточились на атаках во втором тайме.
Экитике? Он быстрее всех освоился, и каждый раз, когда выходил на поле, показывал себя с лучшей стороны. Основное внимание уделяется голам и передачам, где Уго хорошо зарекомендовал себя, но есть и другие составляющие нашей игры, необходимые для победы.
Я видел, как игроки очень старались, чтобы организовывать контратаки, в одной из которых мы забили гол», – сказал Слот.
