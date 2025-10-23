Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5. Разгром во Франкфурте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 22 октября во Франкфурте прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов.
Ливерпуль разгромил Айнтрахту со счетом 5:1.
У хозяев поля счет открыл Расмус Кристенсен. Но затем Ливерпуль провел 5 мячей.
У красных отличились: Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Два ассиста сделал Флориан Вирц.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025
Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5
Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70.
Видео голов и обзор матча
События матча
