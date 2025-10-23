Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
22.10.2025 22:00 – FT 1 : 5
Ливерпуль
Лига чемпионов
23 октября 2025, 01:23 | Обновлено 23 октября 2025, 01:32
Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5. Разгром во Франкфурте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5. Разгром во Франкфурте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября во Франкфурте прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Ливерпуль разгромил Айнтрахту со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля счет открыл Расмус Кристенсен. Но затем Ливерпуль провел 5 мячей.

У красных отличились: Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Два ассиста сделал Флориан Вирц.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5

Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70.

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Коди Гакпо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Эндрю Робертсон.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Айнтрахт Франкфурт), асcист Марио Гётце.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
