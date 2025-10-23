Айнтрахт Франкфурт

Вечером 22 октября во Франкфурте прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Ливерпуль разгромил Айнтрахту со счетом 5:1.

У хозяев поля счет открыл Расмус Кристенсен. Но затем Ливерпуль провел 5 мячей.

У красных отличились: Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. Два ассиста сделал Флориан Вирц.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5

Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70.

Видео голов и обзор матча