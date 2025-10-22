Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пропустили и разозлились. Ливерпуль отгрузил 5 мячей в ворота Айнтрахта
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
22.10.2025 22:00 – FT 1 : 5
Ливерпуль
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:54 | Обновлено 23 октября 2025, 00:27
Пропустили и разозлились. Ливерпуль отгрузил 5 мячей в ворота Айнтрахта

Красные после двух туров набрали 6 очков из 9 возможных

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября во Франкфурте состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Ливерпуль в выездной встрече не оставил шансов Айнтрахту, одержав убедительную победу со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немцы открыли счет на 26-й минуте, Расмус Кристенсен замкнул передачу Марио Гетце. Но дальше гости перехватили инициативу и забили трижды. Сначала Уго Экитике сравнял счет, а затем Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате забили еще дважды до перерыва.

Во втором тайме Ливерпуль полностью контролировал игру. Коди Гакпо и Доминик Собослаи оформили еще по голу, доведя преимущество англичан до разгромного (5:1). Флориан Вирц сделал две голевые передачи, свои первые результативные действия в составе Ливерпуля.

Ливерпуль набрал 6 очков из 9 и находится в верхней части турнирной таблицы, Айнтрахт имеет лишь 3 балла.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025

Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5

Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70.

Фотогалерея

Португальский камбэк. Спортинг одержал победу над Марселем в ЛЧ
Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Три пенальти в Лондоне. Челси отгрузил Аяксу 5 голов в матче Лиги чемпионов
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Вирджил ван Дейк видео голов и обзор Лига чемпионов Ибраима Конате Уго Экитике Расмус Кристенсен Флориан Вирц Коди Гакпо Доминик Собослаи Марио Гетце
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
