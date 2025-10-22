Пропустили и разозлились. Ливерпуль отгрузил 5 мячей в ворота Айнтрахта
Красные после двух туров набрали 6 очков из 9 возможных
Вечером 22 октября во Франкфурте состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.
Ливерпуль в выездной встрече не оставил шансов Айнтрахту, одержав убедительную победу со счетом 5:1.
Немцы открыли счет на 26-й минуте, Расмус Кристенсен замкнул передачу Марио Гетце. Но дальше гости перехватили инициативу и забили трижды. Сначала Уго Экитике сравнял счет, а затем Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате забили еще дважды до перерыва.
Во втором тайме Ливерпуль полностью контролировал игру. Коди Гакпо и Доминик Собослаи оформили еще по голу, доведя преимущество англичан до разгромного (5:1). Флориан Вирц сделал две голевые передачи, свои первые результативные действия в составе Ливерпуля.
Ливерпуль набрал 6 очков из 9 и находится в верхней части турнирной таблицы, Айнтрахт имеет лишь 3 балла.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября 2025
Айнтрахт (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5
Голы: Кристенсен, 26 – Экитике, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослаи, 70.
