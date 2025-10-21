21 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда при Артете стала одной из лучших в наиболее конкурентном, английском футболе. Вот только никак не удается стать именно что номером один там: так и не сумели потеснить в прошлые годы «Манчестер Сити», а в 2024/2025 уже отстали от «Ливерпуля». Сейчас шансы на победу в АПЛ обновленного коллектива расценивают как высокие. Вот только они уже успели там сначала проиграть чемпиону на «Энфилде», а с подопечными Гвардиолы отыгрались на 1:1 на 90+ минуте.



Где не было проблем для англичан, несмотря на травмы лидеров, это в Лиге чемпионов. Сначала получилось обыграть 2:0 в Бильбао с «Атлетиком». А потом повторили этот же «гроссмейстерский» счет, но уже принимая «Олимпиакос» на собственном поле. И, конечно же, хочется продолжить в том же духе.

Атлетико

Клуб в прошлом сезоне вернулся на третье место в Примеру. Но ниже, пожалуй, он просто не мог закончить – ну не было тогда в Испании тех, кто мог бы такому помешать, как это выходило у «Жирони» в 2023/2024. Сейчас, возможно, все-таки интрига будет выше, но из-за того, что сами подопечные Симеоне в этом розыгрыше показывают себя достаточно нестабильно – а старт и вовсе был провален.

Это отобразилось и на том, что показали испанцы в Лиге чемпионов – там буквально диаметральные результаты! Сначала они упустили шанс на камбэк на «Энфилде», сначала сровняв с 0:2, но в концовке ухитрившись не удержать ван Дейка! Но во втором туре, принимая «Айнтрахт»' отгрузили сопернику из Франкфурта-на-Майне пять голов, пропустив в ответ только один!

Статистика личных втреч

В официальных поединках испанцы с англичанами играли только в 2018-м, и то в Лиге Европы, и подопечные Симеоне после ничьей на Туманном Альбионе минимально выиграли дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев в Лондоне. Согласимся: они наконец-то возьмут реванш, обыграв гостей из Мадрида (коэффициент - 1,6).