Кубок Испании
Культураль Леонеса
13.01.2026 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Кубок Испании
12 января 2026, 21:45 | Обновлено 12 января 2026, 21:50
Культураль – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Матч начнется 13 января в 22:00 по Киеву

Культураль – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
ФК Атлетик Бильбао

Во вторник, 13 января, состоится поединок 1/8 финала Кубка Испании между «Культуралем Леонесой» и «Атлетиком Бильбао». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Культураль Леонесса

На данный момент команда выступает в Ла Лиге 2 – 2-м по силе дивизионе Испании. За 21 матч турнира коллективу удалось добыть в борьбе 25 зачетных пунктов, благодаря которым он сейчас занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В Кубке Испании «культы» выбили «Тропесон», «ФК Андорру» и «Леванте», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.

Атлетик Бильбао

Не слишком уверенные результаты показывает баскский клуб в текущем сезоне. После 19 туров Ла Лиги на балансе клуба есть 24 зачетных пункта, которые позволяют ему занимать 8 место турнирной таблицы. Расстояние от зоны Лиги чемпионов составляет уже 14 очков. В 1/16 финала Кубка Испании баски одолели «Оуренсе», а в полуфинале Суперкубка были разгромлены «Барселоной» со счетом 5:0.

В Лиге чемпионов клуб завоевал всего 5 очков за 6 игр, поэтому пока находится на 28-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от требуемого топ-24 на данный момент составляет 2 балла.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2004 году в рамках Кубка Испании. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Атлетик Бильбао».

Интересные факты

  • За последние 6 игр «Атлетик» сумел одержать лишь 1 победу.
  • «Атлетик Бильбао» забил всего 17 голов в текущем сезоне Ла Лиги – 2-й худший результат среди всех команд по топ-10 турнира.
  • За 13 последних выездных матчей «Атлетик» победил всего дважды.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Культураль Леонеса
13 января 2026 -
22:00
Атлетик Бильбао
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
