Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Триллер с овертаймом. Атлетик Бильбао вырвал путевку в 1/4 финала Кубка
Кубок Испании
Культураль Леонеса
13.01.2026 22:00 – FT 3 : 4
Атлетик Бильбао
Испания
14 января 2026, 01:16 | Обновлено 14 января 2026, 02:35
44
0

Команда Культураль Леонеса оказала достойное сопротивление фавориту

ФК Атлетик Бильбао

Атлетік Більбао у дуже результативному матчі з додатковим часом здолав команду Культураль Леонеса (4:3 д.ч.) та вийшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Поєдинок 1/8 фіналу в Леоні подарував справжню гольову феєрію вже в першому таймі, коли було забито 6 голів.

Господарі двічі виходили вперед завдяки дублю Калеро, а також реалізованому пенальті Собріно, однак баски щоразу відповідали. Гурусета оформив дубль, а Сансет зрівняв рахунок ще до перерви, також з 11-метрової позначки.

У другому таймі команди голів не забивали, тож матч перейшов у додатковий час. Доля протистояння вирішилася на 104-й хвилині, коли Унаї Гомес реалізував пенальті та приніс Атлетіку перемогу (4:3 д.ч.).

Кубок Іспанії. 1/8 фіналу. 13 січня 2026

Культураль Леонеса – Атлетік – 3:4 (д.ч.)

Голи: Калеро, 16, 27, Собріно, 41 (пен) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (пен), Унаї Гомес, 104 (пен)

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
