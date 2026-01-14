Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
Атлетик Бильбао одолел команду Культураль Леонеса (4:3 д.ч.) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.
Поединок 1/8 финала в Леоне подарил настоящую голевую феерию уже в первом тайме, когда было забито 6 голов.
Судьба кубкового противостояния решилась в дополнительное время.
На 104-й минуте Унаи Гомес реализовал пенальти и принес Атлетику победу (4:3 д.в.).
Кубок Испании. 1/8 финала. 13 января 2026
Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.)
Голы: Калеро, 16, 27, Собрино, 41 (пен) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (пен), Унаи Гомес, 104 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
