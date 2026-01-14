Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов
Кубок Испании
Культураль Леонеса
13.01.2026 22:00 – FT 3 : 4
Атлетик Бильбао
Испания
14 января 2026, 03:34 | Обновлено 14 января 2026, 03:40
Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.). Кубковая драма. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

ФК Атлетик Бильбао

Атлетик Бильбао одолел команду Культураль Леонеса (4:3 д.ч.) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

Поединок 1/8 финала в Леоне подарил настоящую голевую феерию уже в первом тайме, когда было забито 6 голов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьба кубкового противостояния решилась в дополнительное время.

На 104-й минуте Унаи Гомес реализовал пенальти и принес Атлетику победу (4:3 д.в.).

Кубок Испании. 1/8 финала. 13 января 2026

Культураль Леонесса – Атлетик – 3:4 (д.в.)

Голы: Калеро, 16, 27, Собрино, 41 (пен) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (пен), Унаи Гомес, 104 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

104’
ГОЛ ! Мяч забил Унай Гомес (Атлетик Бильбао).
56’
Айтор Паредес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Собрино (Культураль Леонеса).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Иньиго Руис де Галаррета.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Calero (Культураль Леонеса), асcист Мануэль Хусто.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Андони Горосабель.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Calero (Культураль Леонеса), асcист Victor Garcia.
Алавес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Осасуна – 2:2 (пен 4:3). Серия пенальти. Видео голов, обзор
Байо – Марсель – 0:9. Хет-трик Гринвуда в Кубке. Видео голов и обзор
Атлетик Бильбао пенальти Кубок Испании по футболу Культураль Леонеса видео голов и обзор Ойан Сансет Горка Гурусета
Николай Степанов Sport.ua
