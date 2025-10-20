Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
20 октября 2025, 21:45
Арсенал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Основного раунда Лиги чемпионов

Арсенал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал

Во вторник, 21 октября, состоится поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Канониры» уверенно проводят сезон и на данный момент лидируют в Английской Премьер-лиге. В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты одержала две победы, разобравшись с испанским «Атлетиком» (2:0) и греческим «Олимпиакосом» (2:0). Мадридская команда в Ла Лиге занимает четвертое место. В основном раунде Лиги чемпионов «матрасники» стартовали с поражения от «Ливерпуля» (2:3), а затем на своем поле разгромили «Айнтрахт» (5:1). Команды встречались в полуфинале Лиги Европы сезона 2017/2018. Тогда в Лондоне была зафиксирована ничья, а в Мадриде хозяева поля одержали минимальную победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Арсенал
21 октября 2025
22:00
Атлетико Мадрид
