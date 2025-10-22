Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок прошел на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

На 57-й минуте бразилец Габриэл открыл счет в матче. На 64-й минуте отличился Мартинелли, а через три минуты гол на свой счет записал Дьокереш. Шведу удалось оформить дубль на 70-й минуте.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Арсенал – Атлетико – 4:0

Голы: Габриэл, 57, Мартинелли, 64, Дьокереш, 67, 70.

Видео голов и обзор матча