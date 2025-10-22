Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Атлетико – 4:0. Разгром на Эмирейтс. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Арсенал
21.10.2025 22:00 – FT 4 : 0
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
22 октября 2025, 02:15 | Обновлено 22 октября 2025, 02:20
250
0

Арсенал – Атлетико – 4:0. Разгром на Эмирейтс. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Арсенал – Атлетико – 4:0. Разгром на Эмирейтс. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок прошел на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте бразилец Габриэл открыл счет в матче. На 64-й минуте отличился Мартинелли, а через три минуты гол на свой счет записал Дьокереш. Шведу удалось оформить дубль на 70-й минуте.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Арсенал – Атлетико – 4:0

Голы: Габриэл, 57, Мартинелли, 64, Дьокереш, 67, 70.

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэль.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Майлз Луис-Скелли.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал), асcист Деклан Райс.
