Четыре гола за 13 минут. Артета оценил победу Арсенала над Атлетико

Вечером 21 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Арсенал» (Англия) победил «Атлетико» (Испания) со счетом 4:0.

Голы забили: Габриэл, 57, Мартинелли, 64, Дьекереш, 67, 70.

Микель Артета, тренер «Арсенала»: «Это был сложный матч. После первого гола они немного раскрылись, и нам стало немного легче находить пространство. Мы очень довольны результатом. Это создает лучшую связь между нами и болельщиками, вера имеет огромное значение в спорте. Теперь сосредоточимся на воскресенье.

Я очень рад за Виктора Дьекереша – он это полностью заслужил. Объем работы, который он делает для команды, просто выдающийся. Мы очень ценим многое из того, что он делает для команды, и сегодня на его лице была самая большая улыбка».

Виктор Дьекереш: «Как «Арсеналу» удалось забить 4 гола за 13 минут? Думаю, мы всегда продолжаем идти вперед. Мы правильно действуем в обороне, а когда получаем шансы, то очень сильны в их реализации. Сегодня мы сделали это очень хорошо.

Очень доволен, конечно. Думаю, мы начали действительно хорошо и продолжали в том же духе. Конечно, у них было несколько хороших моментов во время игры, но, по моему мнению, мы контролировали ее в целом. Очевидно, когда мы забиваем четыре и снова сохраняем свои ворота сухими, это показывает, что мы провели очень хороший матч.

Мои два гола? Оба были отличные! Я немного не был уверен, не находился ли я в положении вне игры при первом, поэтому, возможно, именно поэтому я показал немного больше эмоций после второго. Это награда для команды, но, конечно, и для меня тоже. Я стараюсь всегда делать все наилучшим образом, работать усердно и помогать по-разному. Это придет рано или поздно.

Мы хотим играть хорошо и выигрывать футбольные матчи. Впереди длинный путь и много игр. Мы будем идти от матча к матчу, даже если это звучит скучно, но так оно и есть».

Диего Симеоне, тренер «Атлетико» Мадрид: «Это процесс обучения. Нам просто нужно продолжать совершенствоваться. Думаю, мы очень хорошо конкурировали в начале. После 60-й минуты они были лучше и заслуженно победили».

Я бы сказал, что это лучшая команда, с которой мы встречались в этом сезоне. Они прекрасно борются, много бегают и имеют качество на всех позициях. И наконец от Диего Симеоне: «Теперь мы должны оставить это позади и сосредоточиться на тренировках – на том, что получилось хорошо, а также на том, что нужно улучшить».

Давид Ганцко, защитник «Атлетико» Мадрид: «Очень тяжелый матч. Это можно было ожидать, потому что они сейчас – одна из лучших команд в мире, безусловно. В первом тайме это работало: мы могли защищаться, даже если они создавали несколько моментов. Лично я играл против Букайо Сака, что всегда большое испытание. Мы были близки, счет 0:0 на перерыве. Мы смогли обороняться на стандартах, а они сейчас лучшие в мире в этом компоненте.

Во втором тайме они внезапно вышли вперед 1:0 после стандарта. Потом у меня был отличный навес от Маркоса [Льоренте] и очень хорошая возможность головой. Если бы я пробил немного лучше, могло быть 1:1, но вдруг за пять минут стало 3:0. Это просто показывает, насколько они сильны – ты не можешь останавливаться даже на секунду. Мы очень разочарованы, что не смогли добиться лучшего результата, и теперь 4:0 выглядит действительно плохо.

За 13 минут пропустили четыре гола? Это было нелегко. Мы просто оглядывались вокруг и чувствовали, что мы в игре, что боремся за очки, уже приближается концовка, но потом – бах, бах, бах, бах. И вдруг игра закончилась. Нужно просто собраться и стараться играть проще.

Мы проиграли «Ливерпулю» и «Арсеналу», которые сейчас среди лучших команд в мире, так что, конечно, мы хотели бы иметь очки против них – это очевидно. Но у нас еще пять матчей в групповом этапе».

Форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш признан игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Дьекереш получает награду за свой вклад в игру в целом. Он идеально руководил атакой как первый защитник своей команды благодаря агрессивному прессингу, а также отлично играл в подборах. Его настойчивая работа была вознаграждена двумя голами».