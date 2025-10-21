Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико
Лига Чемпионов
Арсенал
21.10.2025 22:00 – FT 4 : 0
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:52
151
1

Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико

Команда Микеля Артеты деклассировала соперников во втором тайме

21 октября 2025, 23:52
151
1 Comments
Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и «Атлетико».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. Основной раунд.

«Арсенал» – «Атлетико» – 4:0

Голы: Габриэл (57), Мартинелли (64), Дьёкереш (67, 70)

Предупреждения: Субименди (38) – Хименес (34), Ле Норман (75)

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Габриэл (Москера, 72), Салиба, Тимбер (Уайт, 83), Райс, Субименди (Нергор, 72), Эзе (Нванери, 72), Мартинелли, Дьёкереш (Мерино, 83), Сака.

«Атлетико»: Облак, Ганцко, ле Норман, Хименес (Баэна, 63), Льоренте, Гонсалес (Руджери, 63), Коке (Галлахер, 63), Барриос, Симеоне (Гризманн, 72), Альварес, Серлот (Альмада, 72).

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

GroundUnder
критикуи киевлян за посл. места в ЛЕ, где вы?
на данный момент в подвале ЛЧ  ....  Бенфика Моуриньо, баски и Аякс !!
