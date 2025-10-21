Кураж канониров. Арсенал в Лондоне разгромил Атлетико
Команда Микеля Артеты деклассировала соперников во втором тайме
В Лондоне состоялся поединок Основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и «Атлетико».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. Основной раунд.
«Арсенал» – «Атлетико» – 4:0
Голы: Габриэл (57), Мартинелли (64), Дьёкереш (67, 70)
Предупреждения: Субименди (38) – Хименес (34), Ле Норман (75)
«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Габриэл (Москера, 72), Салиба, Тимбер (Уайт, 83), Райс, Субименди (Нергор, 72), Эзе (Нванери, 72), Мартинелли, Дьёкереш (Мерино, 83), Сака.
«Атлетико»: Облак, Ганцко, ле Норман, Хименес (Баэна, 63), Льоренте, Гонсалес (Руджери, 63), Коке (Галлахер, 63), Барриос, Симеоне (Гризманн, 72), Альварес, Серлот (Альмада, 72).
Арбитр: Давиде Масса (Италия)
Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трилогия против Фьюри – маловероятна
Украинский защитник покинул поле на 37-й минуте
на данный момент в подвале ЛЧ .... Бенфика Моуриньо, баски и Аякс !!