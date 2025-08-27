Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 10:05 | Обновлено 27 августа 2025, 10:14
Новый тренер у Динамо, Ребров объявил состав сборной, фиаско Селтика в ЛЧ

Главные новости за 26 августа на Sport.ua

ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 августа.

1. Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Вечером 26 августа состоялось три поединка 4-го раунда квалификации

2A. Серия пенальти. Кайрат и Селтик определили участника основного этапа ЛЧ
120 минут прошли без забитых голов, и была проведена серия пенальти

2B. Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Обидчики киевского Динамо вышли в основной раунд Лиги чемпионов

3. Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве
Таловеров, Ярмолюк и Варфоломеев вышли на поле, Тутеров остался в запасе

4A. Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

4B. Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
О выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

5. В списке Степанов, Крупский и Пономаренко. Названа заявка Украины U-21
Мельгоса назвал заявку на старт отбора Евро-2027

6A. ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

6B. Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром

7. На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Волошин привлек внимание «Депортиво»

8. Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
В первом раунде Открытого чемпионата США Марта переиграла Кэти Бултер

9. Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
52-летний нигерийский боксер Айк Ибеабучи вернулся на ринг

10. Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Экс-игрок национальной команды верит в удачное выступление в квалификации ЧМ

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
