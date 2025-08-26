Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
Сборная УКРАИНЫ
26 августа 2025, 09:47
Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»

Но экс-игрок национальной команды верит в удачное выступление «сине-желтых» в квалификации ЧМ-2026

Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»
УАФ. Сборная Украины

Начало нынешнего сезона нельзя назвать удачным для украинских любителей футбола. Чемпионат чемпионатом, но вот на европейской арене мы горим, причем, серьезно. «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, а сейчас на грани того, чтобы остаться без группового раунда Лиги Европы. «Шахтер» также не смог удержаться во втором по значимости клубном европейском турнире и сейчас пытается попасть в групповой этап Лиги конференций. Там уже точно не будет «Александрии», которая без вариантов вылетела еще во втором квалификационном раунде. И есть большие сомнения насчет «Полесья», которому нужно отыграть три мяча у «Фиорентины».

Впрочем, впереди нас ждет другое более важное событие – старт сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026. Меньше двух недель осталось до того, как подопечные Сергея Реброва в польском Вроцлаве (5 сентября) будут противостоять сборной Франции, а 9-го числа на выезде сыграют с Азербайджаном.

На тему перспектив нашей сборной в этих соревнованиях сайт Sport.ua поговорил с авторитетными отечественными специалистами. В частности, на наши вопросы ответил экс-защитник национальной команды Александр Кучер, за плечами которого 57 матчей в составе «сине-желтых».

– Александр, каковы ваши ожидания от стартовых матчей сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026?
– Однозначно, нас ждут непростые поединки. Сборная Франции в нашей группе фаворит номер один на первое место. Впрочем, у нас были победы над этим соперником, и если удастся сыграть дисциплинированно, с желанием и полной самоотдачей, все может получиться.

– Какой у вас есть позитив и негатив накануне этого турнира?
– Мы должны понимать, что уровень нашего чемпионата сильно упал и это, конечно же, влияет на уровень сборной, а многие футболисты, которые выступают за рубежом, не могут похвастать стабильностью выступлений. У нашей национальной команды накануне старта в отборе ЧМ-2026 серьезные проблемы. Могу только пожелать, чтобы Сергей Ребров с честью вышел из этой ситуации.

– Действительно, Лунин, Миколенко, Таловеров, Зинченко, Малиновский, Яремчук, возможно, Довбик. Это футболисты, которые травмированы или ограничены в игровой практике. Это может стать большой проблемой для «сине-желтых»?
– Некоторые из названых вами футболистов не вызваны на этот сбор. Из-за проблем с игровой практикой у исполнителя пропадает уверенность и это вредит не только игроку, но и национальной команде. Наставнику сборной всегда хочется, чтобы кандидат играл, тогда видны все его плюсы и минусы.

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?
– В обнародованном списке есть два новичка. Тараса Михавко, несмотря на все проблемы «Динамо», на мой взгляд, прогрессирует. Неплохо на старте сезона зарекомендовал себя и Олег Очеретько, которому доверяет наставник «Шахтера» Арда Туран. Но вообще тренерскому штабу в этом смысле виднее, они более тщательно изучают возможности того или иного футболиста.

– Каким будет ваш прогноз на итог выступлений сборной Украины в квалификации?
– По жизни я максималист, поэтому я всегда буду верить в лучшее. Как минимум на второе место в группе наша сборная вправе рассчитывать.

– Может ли первый матч против Франции стать для «сине-желтых» ключевым?
– Безусловно. Если удастся добыть положительный результат, то команда может получить эмоциональный подъем, поверить в свои силы. Это было бы хорошим почином для последующих игр в отборе. Более того, это даст реальную возможность помечтать и о победе в своем квартете.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
