Александр КУЧЕР: «У сборной накануне старта в отборе серьезные проблемы»

Начало нынешнего сезона нельзя назвать удачным для украинских любителей футбола. Чемпионат чемпионатом, но вот на европейской арене мы горим, причем, серьезно. «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, а сейчас на грани того, чтобы остаться без группового раунда Лиги Европы. «Шахтер» также не смог удержаться во втором по значимости клубном европейском турнире и сейчас пытается попасть в групповой этап Лиги конференций. Там уже точно не будет «Александрии», которая без вариантов вылетела еще во втором квалификационном раунде. И есть большие сомнения насчет «Полесья», которому нужно отыграть три мяча у «Фиорентины».

Впрочем, впереди нас ждет другое более важное событие – старт сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026. Меньше двух недель осталось до того, как подопечные Сергея Реброва в польском Вроцлаве (5 сентября) будут противостоять сборной Франции, а 9-го числа на выезде сыграют с Азербайджаном.

На тему перспектив нашей сборной в этих соревнованиях сайт Sport.ua поговорил с авторитетными отечественными специалистами. В частности, на наши вопросы ответил экс-защитник национальной команды Александр Кучер, за плечами которого 57 матчей в составе «сине-желтых».

– Александр, каковы ваши ожидания от стартовых матчей сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2026?

– Однозначно, нас ждут непростые поединки. Сборная Франции в нашей группе фаворит номер один на первое место. Впрочем, у нас были победы над этим соперником, и если удастся сыграть дисциплинированно, с желанием и полной самоотдачей, все может получиться.

– Какой у вас есть позитив и негатив накануне этого турнира?

– Мы должны понимать, что уровень нашего чемпионата сильно упал и это, конечно же, влияет на уровень сборной, а многие футболисты, которые выступают за рубежом, не могут похвастать стабильностью выступлений. У нашей национальной команды накануне старта в отборе ЧМ-2026 серьезные проблемы. Могу только пожелать, чтобы Сергей Ребров с честью вышел из этой ситуации.

– Действительно, Лунин, Миколенко, Таловеров, Зинченко, Малиновский, Яремчук, возможно, Довбик. Это футболисты, которые травмированы или ограничены в игровой практике. Это может стать большой проблемой для «сине-желтых»?

– Некоторые из названых вами футболистов не вызваны на этот сбор. Из-за проблем с игровой практикой у исполнителя пропадает уверенность и это вредит не только игроку, но и национальной команде. Наставнику сборной всегда хочется, чтобы кандидат играл, тогда видны все его плюсы и минусы.

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?

– В обнародованном списке есть два новичка. Тараса Михавко, несмотря на все проблемы «Динамо», на мой взгляд, прогрессирует. Неплохо на старте сезона зарекомендовал себя и Олег Очеретько, которому доверяет наставник «Шахтера» Арда Туран. Но вообще тренерскому штабу в этом смысле виднее, они более тщательно изучают возможности того или иного футболиста.

– Каким будет ваш прогноз на итог выступлений сборной Украины в квалификации?

– По жизни я максималист, поэтому я всегда буду верить в лучшее. Как минимум на второе место в группе наша сборная вправе рассчитывать.

– Может ли первый матч против Франции стать для «сине-желтых» ключевым?

– Безусловно. Если удастся добыть положительный результат, то команда может получить эмоциональный подъем, поверить в свои силы. Это было бы хорошим почином для последующих игр в отборе. Более того, это даст реальную возможность помечтать и о победе в своем квартете.