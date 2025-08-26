ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями
Динамо Киев на официальном сайте подтвердило подписание нового тренера – в штаб Александра Шовковского вошел Мацей Кендзьорек.
Киевляне сообщают, что поляк является тренером-аналитиком, а также специалистом по игре на стандартных положениях.
Кендзерек родился 1 июля 1980 года, имеет высшее образование – бакалавр политических наук, получил тренерскую лицензию UEFA Pro Licence.
Свою тренерскую карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в Ракуве, который за это время выиграл вторую и первую польские лиги. Далее в течение сезона был помощником главного тренера в команде Арка (Гдыня) и входил в тренерский штаб Леха (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в Динамо возглавлял Радомяк, работая на должности главного тренера.
Кроме того, Кендзерек помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.
