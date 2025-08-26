Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 12:35 | Обновлено 26 августа 2025, 13:16
Кендзьорек будет заниматься стандартными положениями

ФК Динамо Киев. Мацей Кендзьорек

Динамо Киев на официальном сайте подтвердило подписание нового тренера – в штаб Александра Шовковского вошел Мацей Кендзьорек.

Киевляне сообщают, что поляк является тренером-аналитиком, а также специалистом по игре на стандартных положениях.

Кендзерек родился 1 июля 1980 года, имеет высшее образование – бакалавр политических наук, получил тренерскую лицензию UEFA Pro Licence.

Свою тренерскую карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в Ракуве, который за это время выиграл вторую и первую польские лиги. Далее в течение сезона был помощником главного тренера в команде Арка (Гдыня) и входил в тренерский штаб Леха (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в Динамо возглавлял Радомяк, работая на должности главного тренера.

Кроме того, Кендзерек помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Верим в чудо, что новый тренер в штабе поможет динамовцам подготовиться за эти два дня на камбэк! 😊
Ответить
+4
CheMP
без шума и пыли тихонько готовят замену ЦэШо 
Ответить
+3
Khafre
є куча своїх, молодих сердець: Саленко, Алієв, Мілевський навіщо нам цей поляк?
Ответить
+2
MaximusOne
Був такий поляк захисники в Динамо Кендзьора, родичі ?
Ответить
+1
AK.228
Как говорит Шахов - каждый угловой у ворот Динамо - это стихийное  бедствие … посмотрим, что исправит этот специалист 
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Ахах)) Пшеков уже набирают, о ку@ва бобер)))
Ответить
0
Xvalenok03
Очень интересно. В 23 года уже главный тренер ряда команд.
У нас в 23 года еще считается молодым подающим надежды игроком.
Похоже футболистом никогда не был и практики как футболист не имеет.
Чему он может научить?
Ответить
-4
