Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил заявку команды на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер» Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Евгений Чеберко («Коламбус Крю», США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — «Динамо» Киев).

Впервые вызов в состав взрослой сборной Украины получили защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко и полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября недалеко от польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5-го числа на «Тарчинской Арена Вроцлав» примут Францию.