Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил заявку команды на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.
В список вошли 25 футболистов.
Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).
Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер» Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия).
Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).
Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Евгений Чеберко («Коламбус Крю», США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — «Динамо» Киев).
Впервые вызов в состав взрослой сборной Украины получили защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко и полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько.
В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября недалеко от польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5-го числа на «Тарчинской Арена Вроцлав» примут Францию.
