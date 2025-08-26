Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Чемпионат мира
26 августа 2025, 09:12 | Обновлено 26 августа 2025, 09:36
3415
17

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил заявку команды на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2026.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен» Париж, Франция), Александр Сваток («Остин», США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер» Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Калюжный («Металлист 1925» Харьков), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье» Житомир), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Евгений Чеберко («Коламбус Крю», США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — «Динамо» Киев).

Впервые вызов в состав взрослой сборной Украины получили защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко и полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября недалеко от польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5-го числа на «Тарчинской Арена Вроцлав» примут Францию.

Сергей Ребров заявка сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Тарас Михавко Олег Очеретько сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Франция Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Сергей Литвиненко
После еврокубков,грядёт черная пятница сборной.кучно пошло.
Ответить
+3
SHN
Трубин вытащит ничейку с Азербайджаном.
Ответить
+3
vitaha33
Збірна слаба як ніколи... Читаєш прізвища і розумієш що нема жодного, хто б був в гарному стані, крім Забарного
Ответить
+3
LexХХХ
Ще один "тренер від бога"😏
Ответить
+2
Перець
Взяли деяких чисто для статистики Луніна (вічний поліровщик),Матвієнко (привоз), Ваната( у якого гра останнім часом ніяка)
Ответить
+2
Remark
Люда, нам п…ць
Ответить
+2
Boodya
В деяких європейських чемпіонатах є умова, щоб перейти в їхній клуб, футболіст повинен бути хоча б заграний за збірну.
Якось так))
Ответить
0
DK2025
С Францией 0:3, С Азербайджаном 1:2. Уже многократно писал: состав сборной определяет не Ребров, а известный всем олигарх со своей лондонской фазенды. Его (кто определяет состав) совершенно не интересуют результаты ЭТОЙ сборной. ЕГО интересует только КАСТИНГ отдельных фигурантов этого состава для их продажи или перепродажи, как то сундукова (которого после аферы с мудриком никак не удается хоть кому то всучить) или занченко (чтобы хоть как то подержать на плаву трансферную стоимость этого падающего в игре и в цене игрока). Можете спокойно смотреть сентябрьские матчи сборной без каких-либо надежд на даже ничейные результаты. Ну так было судьбой предначертано...
Ответить
0
Bahus
Як же я його ненавижу , вже за тиждень можно прогрівати говнометалку, ребров тікай тобі п....
Ответить
0
ViAn
У цьому списку Лунін і Зінченко - лише гучні назви клубів. Самі футболісти не грають. Зінченко навіть у заявку не потрапляє. Миколенко травмований. Хоча зрозуміло, що альтренативу йому знайти важко. Треба було викликати нападника Емполі Богдана Попова. Заграли б його одразу, щоб у подальшому не було проблем. Все ж наразі це самий перспективний молодий форвард із практикою і голами.
Ответить
0
Bahus
Яка гадка рожа, верни гроші а саме міліон евро за рік, що ти отримуєш, 300к тобі хватить паразіт
Ответить
0
kadaad .
С французами этим ничего не светит. Единственный шанс сыграть хотя бы в ничейку выпустить на поле одну защиту и построить троллейбус из двух сцепок!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Где новые нападающие?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Jaime_Lannister
А де логіка Михайленка не викликати навіть в резерв, який основний в Динамо, а лавочника Бражка?
Ответить
0
