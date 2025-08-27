Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Защитник Максим Таловеров дебютировал за Сток Сити, выйдя в основе, но его клуб потерпел поражение от Бредфорда (0:3). Украинец был заменен на 63-й минуте.

За Линкольн Сити дебютировал украинский хавбек Иван Варфоломеев в матче против Бертон Альбион (1:0). Он получил желтую карточку на 72-й минуте и был заменен на 84-й минуте.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд в победном матче против Борнмута (2:0).

Украинец Тимур Тутеров остался в резерве Сандерленда, черные коты по пенальти проиграли Хаддерсфилду (1:1, пен. 5:6).

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Рединг – Уимблдон – 2:1

– Уимблдон – 2:1 Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2

– Вест Хэм – 3:2 Кембридж Юнайтед – Чарльтон – 3:1

– Чарльтон – 3:1 Аккрингтон – Донкастер – 0:2

– 0:2 Барнсли – Ротерхэм – 2:1

– Ротерхэм – 2:1 Бернли – Дерби Каунти – 2:1

– Дерби Каунти – 2:1 Бертон – Линкольн Сити – 0:1

– 0:1 Бирмингем – Порт Вейл – 0:1

– 0:1 Борнмут – Брентфорд – 0:2

– 0:2 Бромли – Уиком – 1:1 (пен. 4:5)

– 1:1 (пен. 4:5) Уиган – Стокпорт – 1:0

– Стокпорт – 1:0 Кардифф – Челтнем – 3:0

– Челтнем – 3:0 Миллуолл – Ковентри – 2:1

– Ковентри – 2:1 Норвич – Саутгемптон – 0:3

– 0:3 Престон – Рексхэм – 2:3

– 2:3 Сандерленд – Хаддерсфилд – 1:1 (пен. 5:6)

– 1:1 (пен. 5:6) Суонси – Плимут – 1:1 (пен. 5:3)

– Плимут – 1:1 (пен. 5:3) Сток Сити – Брэдфорд – 0:3

– 0:3 Шеффилд Уэнсдей – Лидс – 1:1 (пен. 3:0)

Инфографика