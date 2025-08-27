Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве
Кубок Английской лиги
Шеффилд Уэнсдей
26.08.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лидс
Англия
27 августа 2025, 00:43 | Обновлено 27 августа 2025, 01:25
Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве

Таловеров, Ярмолюк и Варфоломеев вышли на поле, Тутеров остался в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров дебютировал за Сток Сити

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Защитник Максим Таловеров дебютировал за Сток Сити, выйдя в основе, но его клуб потерпел поражение от Бредфорда (0:3). Украинец был заменен на 63-й минуте.

За Линкольн Сити дебютировал украинский хавбек Иван Варфоломеев в матче против Бертон Альбион (1:0). Он получил желтую карточку на 72-й минуте и был заменен на 84-й минуте.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд в победном матче против Борнмута (2:0).

Украинец Тимур Тутеров остался в резерве Сандерленда, черные коты по пенальти проиграли Хаддерсфилду (1:1, пен. 5:6).

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

  • Рединг – Уимблдон – 2:1
  • Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2
  • Кембридж Юнайтед – Чарльтон – 3:1
  • Аккрингтон – Донкастер – 0:2
  • Барнсли – Ротерхэм – 2:1
  • Бернли – Дерби Каунти – 2:1
  • Бертон – Линкольн Сити – 0:1
  • Бирмингем – Порт Вейл – 0:1
  • Борнмут – Брентфорд – 0:2
  • Бромли – Уиком – 1:1 (пен. 4:5)
  • Уиган – Стокпорт – 1:0
  • Кардифф – Челтнем – 3:0
  • Миллуолл – Ковентри – 2:1
  • Норвич – Саутгемптон – 0:3
  • Престон – Рексхэм – 2:3
  • Сандерленд – Хаддерсфилд – 1:1 (пен. 5:6)
  • Суонси – Плимут – 1:1 (пен. 5:3)
  • Сток Сити – Брэдфорд – 0:3
  • Шеффилд Уэнсдей – Лидс – 1:1 (пен. 3:0)

Ярмолюк вышел на замену, Брентфорд одолел Борнмут в Кубке английской лиги
Кубок лиги. Украинский футболист дебютировал за английский клуб
Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
