Все результаты Кубка английской лиги. Сыграли три украинца, один в резерве
Таловеров, Ярмолюк и Варфоломеев вышли на поле, Тутеров остался в запасе
Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
Защитник Максим Таловеров дебютировал за Сток Сити, выйдя в основе, но его клуб потерпел поражение от Бредфорда (0:3). Украинец был заменен на 63-й минуте.
За Линкольн Сити дебютировал украинский хавбек Иван Варфоломеев в матче против Бертон Альбион (1:0). Он получил желтую карточку на 72-й минуте и был заменен на 84-й минуте.
Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд в победном матче против Борнмута (2:0).
Украинец Тимур Тутеров остался в резерве Сандерленда, черные коты по пенальти проиграли Хаддерсфилду (1:1, пен. 5:6).
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа
- Рединг – Уимблдон – 2:1
- Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2
- Кембридж Юнайтед – Чарльтон – 3:1
- Аккрингтон – Донкастер – 0:2
- Барнсли – Ротерхэм – 2:1
- Бернли – Дерби Каунти – 2:1
- Бертон – Линкольн Сити – 0:1
- Бирмингем – Порт Вейл – 0:1
- Борнмут – Брентфорд – 0:2
- Бромли – Уиком – 1:1 (пен. 4:5)
- Уиган – Стокпорт – 1:0
- Кардифф – Челтнем – 3:0
- Миллуолл – Ковентри – 2:1
- Норвич – Саутгемптон – 0:3
- Престон – Рексхэм – 2:3
- Сандерленд – Хаддерсфилд – 1:1 (пен. 5:6)
- Суонси – Плимут – 1:1 (пен. 5:3)
- Сток Сити – Брэдфорд – 0:3
- Шеффилд Уэнсдей – Лидс – 1:1 (пен. 3:0)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах
120 минут прошли без забитых голов, и была проведена серия пенальти