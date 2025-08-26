Ярмолюк вышел на замену, Брентфорд одолел Борнмут в Кубке английской лиги
Украинский полузащитник провел на поле несколько минут
26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретились представители Премьер-лиги – «Борнмут» и «Брентфорд».
Гости одолели соперника со счетом 2:0, забив по одному голу в каждом из таймов. На 34-й минуте Фабио Карвалью отправил в ворота соперника первый мяч, а на 65-й минуте Игор Тиаго увеличил преимущество своей команды.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начал матч со скамейки запасных и вышел на поле за несколько минут до завершения поединка. Стоит отметить, что «Борнмут» чаще владел мячом, нанес больше ударов, но так и не сумел пробить голкипера соперников.
Кубок английской лиги, 1/32 финала. 26 августа
Борнмут – Брентфорд – 0:2
Голы: Карвалью, 34, Тиаго, 65
Удаление: Араухо, 90 (Борнмут)
August 26, 2025
