Ярмолюк вышел на замену, Брентфорд одолел Борнмут в Кубке английской лиги

26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретились представители Премьер-лиги – «Борнмут» и «Брентфорд».

Гости одолели соперника со счетом 2:0, забив по одному голу в каждом из таймов. На 34-й минуте Фабио Карвалью отправил в ворота соперника первый мяч, а на 65-й минуте Игор Тиаго увеличил преимущество своей команды.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начал матч со скамейки запасных и вышел на поле за несколько минут до завершения поединка. Стоит отметить, что «Борнмут» чаще владел мячом, нанес больше ударов, но так и не сумел пробить голкипера соперников.

Кубок английской лиги, 1/32 финала. 26 августа

Борнмут – Брентфорд – 0:2

Голы: Карвалью, 34, Тиаго, 65

Удаление: Араухо, 90 (Борнмут)