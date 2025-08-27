Англия27 августа 2025, 05:17 | Обновлено 27 августа 2025, 05:32
41
0
Борнмут – Брентфорд – 0:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги
27 августа 2025, 05:17 | Обновлено 27 августа 2025, 05:32
41
0
Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
Брентфорд одержал победу на выезде в игре против Борнмута (2:0).
Украинец Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд.
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа
Борнмут – Брентфорд – 0:2
Голы: Фабиу Карвалью, 34, Игор Тиаго, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
Хулиан Араухо (Борнмут) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 августа 2025, 01:55 3
На старте мейджора в Нью-Йорке Лаура Зигемунд снова обыграла Диану Шнайдер
Футбол | 27 августа 2025, 04:19 1
«Шахтер» готов продать Кевина
Футбол | 26.08.2025, 11:17
Футбол | 26.08.2025, 18:11
Футбол | 26.08.2025, 09:12
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 16:02 33
26.08.2025, 12:35 65
26.08.2025, 00:02
25.08.2025, 04:03 5
25.08.2025, 02:15 4
25.08.2025, 07:59 2
25.08.2025, 09:05 2
Футбол