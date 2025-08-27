Борнмут – Брентфорд – 0:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов и обзор

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд одержал победу на выезде в игре против Борнмута (2:0).

Украинец Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Борнмут – Брентфорд – 0:2

Голы: Фабиу Карвалью, 34, Игор Тиаго, 65

Видео голов и обзор матча