Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут – Брентфорд – 0:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Борнмут
26.08.2025 21:45 – FT 0 : 2
Брентфорд
Англия
27 августа 2025, 05:17 | Обновлено 27 августа 2025, 05:32
Борнмут – Брентфорд – 0:2. Ярмолюк вышел на замену. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд одержал победу на выезде в игре против Борнмута (2:0).

Украинец Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте за Брентфорд.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Борнмут – Брентфорд – 0:2

Голы: Фабиу Карвалью, 34, Игор Тиаго, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
Хулиан Араухо (Борнмут) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
Борнмут Брентфорд Егор Ярмолюк Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Фабиу Карвалью Игор Тиаго
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
