Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Кубок Английской лиги
Борнмут
26.08.2025 21:45 - : -
Брентфорд
Англия
25 августа 2025, 16:41
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

Матч начнется 26 августа в 21:45 по Киеву

ФК Брентфорд

Во вторник, 26 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Английской Лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Борнмут

В предварительном розыгрыше чемпионата коллектив набрал 56 зачетных пунктов и занял 9 место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 9 баллов. В национальном кубке «вишни» выступили достаточно неплохо, однако все равно вылетели от «Ман Сити» на стадии 1/4 финала.

Из Кубка Английской Лиги «Борнмут» вылетел в 1/32 финала после минимального поражения против «Вест Хэма».

Летом у команды произошло много изменений в составе, в частности, была изменена почти вся основная линия защиты. Новый сезон АПЛ «вишни» начали с поражения 4:2 против «Ливерпуля», однако в следующем туре одолели «Вулвз» со счетом 1:0.

Брентфорд

«Шершни», как и «Борнмут», получили 56 очков в прошлом сезоне чемпионата, однако заняли 10 место из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей. В Кубке Англии команда выступила не очень удачно, вылетев от Плимута на стадии 1/32 финала. Однако очень достойно Брентфорд выглядел в Карабао Кап, где дошел до четвертьфинала, но там уступил будущему победителю Ньюкаслу.

Летом коллектив провел достойное трансферное окно, усилив много проблемных позиций (в частности, у украинца Егора Ярмолюка появился новый звездный партнер в полузащите – экскапитан «Ливерпуля» Джордан Гендерсон). Однако клуб был вынужден продать лидеров – Брайана Мбемо и Кристиана Нергора. В 1-м туре нового сезона чемпионата «шершни» 3:1 уступили «Ноттингему», но во 2-м минимально победили «Астон Виллу».

Личные встречи

В последних 7 играх между командами – полная доминация «Бренфорда». Команда за это время одержала 5 побед, а еще 2 игры окончились вничью. В последний раз «Борнмут» побеждал в этом противостоянии еще в мае 2021 года в рамках Чемпионшипа.

Интересные факты

  • «Борнмут» пропустил 46 голов в прошлом сезоне АПЛ - 5-й лучший показатель среди всех команд.
  • В 4 из последних 5-ти очных играх между клубами каждая из команд забивала хотя бы 1 гол.
  • «Брентфорд» отличился 66 мячами в прошлом сезоне чемпионата – 5-й лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
