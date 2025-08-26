Англия26 августа 2025, 10:49 | Обновлено 26 августа 2025, 10:50
13
0
Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа в 21:45 по Киеву матч 1/32 финала Кубка лиги
Во вторник, 26 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
