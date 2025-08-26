Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Борнмут
26.08.2025 21:45 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 августа 2025, 10:49 | Обновлено 26 августа 2025, 10:50
13
0

Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа в 21:45 по Киеву матч 1/32 финала Кубка лиги

26 августа 2025, 10:49 | Обновлено 26 августа 2025, 10:50
13
0
Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Топ-модель пришла посмотреть на игру футболиста сборной Украины
Для Ильи это была проблема. Забарный отказался от перехода в ПСЖ зимой
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Борнмут Брентфорд Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25 августа 2025, 16:56 9
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке

Даяна поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 20
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26.08.2025, 07:12
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 11:03
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26.08.2025, 09:12
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
24.08.2025, 11:00 81
Другие виды
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем