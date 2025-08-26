Кубок лиги. Украинский футболист дебютировал за английский клуб
Иван Варфоломеев сыграл 84 минуты за Линкольн Сити
26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором «Бертон Альбион» принимал «Линкольн Сити».
Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
За «Линкольн Сити» дебютировал украинский хавбек Иван Варфоломеев. Он получил желтую карточку на 72-й минуте и был заменен на 84-й минуте.
Единственный гол в матче был забит в конце встречи – на 89-й минуте отличился Бен Хауз, который как раз заменил украинца.
Таким образом, «Линкольн Сити» с украинским футболистом вышел в 1/16 финала Кубка лиги.
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа
Бертон Альбион – Линкольн Сити – 0:1
Гол: Бен Хауз, 89.
