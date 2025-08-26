Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок лиги. Украинский футболист дебютировал за английский клуб
Кубок Английской лиги
Бертон Альбион
26.08.2025 21:45 – FT 0 : 1
Линкольн Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 августа 2025, 23:43 | Обновлено 26 августа 2025, 23:48
171
0

Иван Варфоломеев сыграл 84 минуты за Линкольн Сити

ФК Линкольн Сити. Иван Варфоломеев

26 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором «Бертон Альбион» принимал «Линкольн Сити».

Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

За «Линкольн Сити» дебютировал украинский хавбек Иван Варфоломеев. Он получил желтую карточку на 72-й минуте и был заменен на 84-й минуте.

Единственный гол в матче был забит в конце встречи – на 89-й минуте отличился Бен Хауз, который как раз заменил украинца.

Таким образом, «Линкольн Сити» с украинским футболистом вышел в 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Бертон Альбион – Линкольн Сити – 0:1

Гол: Бен Хауз, 89.

По теме:
Ярмолюк вышел на замену, Брентфорд одолел Борнмут в Кубке английской лиги
Неудачный дебют Таловерова. Сток Сити потерпел разгромное поражение в Кубке
Защитник сборной Украины дебютирует за английский клуб в матче Кубка
Николай Степанов
