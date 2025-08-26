Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 18:11 |
3000
15

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

26 августа 2025, 18:11 |
3000
15
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер сборной Украины Назарий Волошин может вскоре сменить клуб.

По информации испанских СМИ, футболист «Динамо» привлек внимание известного испанского клуба «Депортиво Ла-Корунья», который сейчас играет во втором по силе дивизионе Испании.

Отмечается, что вероятный трансфер считается сложной задачей для испанцев из-за цены игрока – более трех миллионов евро.

В этом сезоне Волошин сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Недавно киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.

По теме:
Трансфер за 500 тысяч евро. Полесье подпишет 22-летнего украинского вингера
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Есть предложение. Челси одним трансфером решит финансовые вопросы Барсы
Депортиво Ла-Корунья Назар Волошин трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 1
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Бокс | 26 августа 2025, 00:02 0
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть

Американец хочет увидеть чемпионский бой между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем

Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Футбол | 26.08.2025, 18:30
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
😅 А з 4 дивізіона ніхто не звернув увагу?
Зрозуміло, що це новина ні про що)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосный
Пафосная команда с пердива Испании
Ответить
-2
Andromed
сумніваюсь що він піде в Сегунду, тим паче Депортіво не готове платити стільки за нього
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
За игрока основы Шахтёра клубы АПЛ предлагают по 50 миллионов евро.
За игрока основы Динамо предлагают мешок гречки. 
Ответить
-2
Abb
Депердиво
Ответить
-3
Jack
Да брехня это. Разве что ваш старший клуб мацковская динама себе заберет шляпу
Ответить
-3
Vbolivalnyk-Peter
В Динамо всього 3 гравця, які вартують пристойних грошей (можуть вирости в дуже серйозних виконавців, якщо потраплять до хороших тренерів) - це Михавко, Бражко та Волошин - усе решта - "таке собі"... Але ще трохи і ці деградують до загальнокомандного рівня....
Ответить
-4
AK.228
Все наши нарасхват  
Ответить
-5
Arera
Покупать кривоногих из худшей команды Европы могут только лузеры из второй лиги Испании.
Ответить
-10
Показать Скрыть 5 ответов
Популярные новости
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 28
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем