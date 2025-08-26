На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Вингер сборной Украины Назарий Волошин может вскоре сменить клуб.

По информации испанских СМИ, футболист «Динамо» привлек внимание известного испанского клуба «Депортиво Ла-Корунья», который сейчас играет во втором по силе дивизионе Испании.

Отмечается, что вероятный трансфер считается сложной задачей для испанцев из-за цены игрока – более трех миллионов евро.

В этом сезоне Волошин сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Недавно киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.