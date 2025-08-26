На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Волошин привлек внимание «Депортиво»
Вингер сборной Украины Назарий Волошин может вскоре сменить клуб.
По информации испанских СМИ, футболист «Динамо» привлек внимание известного испанского клуба «Депортиво Ла-Корунья», который сейчас играет во втором по силе дивизионе Испании.
Отмечается, что вероятный трансфер считается сложной задачей для испанцев из-за цены игрока – более трех миллионов евро.
В этом сезоне Волошин сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Недавно киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело
Американец хочет увидеть чемпионский бой между Кермелом Мотоном и Ламонтом Роучем
Зрозуміло, що це новина ні про що)
За игрока основы Динамо предлагают мешок гречки.