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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
1500
6

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом

Назар Волошин подписал новое соглашение на 3.5 года

07 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
1500
6
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с украинским вингером Назаром Волошиным.

Отмечается, что новое соглашение между 21-летним футболистом и столичным клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.

Хавбек является игроком первой команды «Динамо» с зимы 2023 года, когда вернулся из аренды в «Кривбассе». С тех пор провел во всех турнирах за «бело-синих» 71 матч (53 в УПЛ, 2 в Кубке Украины, 16 в еврокубках) и забил 13 мячей.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отклонило предложение английского «Сандерленда» по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Назар Волошин
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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BUCH
А як на мене, цей Волошин геть ніякий!!! Бігати може, але не більше…
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+3
Перець
Підписав молодець досвіду ще набереться, а там життя покаже 
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0
Gargantua81
мне понравилась идея с Волошиным в защите.
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0
Олександр
Цікаво на кого разраховані ці казки ?В сандерденді завжди грали чудові гравці на кшатлп Адам Джонсон Або Джермейн Дефо.,їм ще волошиних.та ванатів не вистачало
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Логично, Ярмола заканчивает ше и Волошина продавать?
Мы ж не Шахтер, что всех.в трабзон)))).
Мася поучиться приему мяча и потом вперед
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0
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