Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Пятого сентября матчем против вице-чемпионов мира – сборной Франции – национальная команда Украины стартует в отборочном турнире на ЧМ-2026. В преддверии старта наставник «сине-желтой» сборной Сергей Ребров огласил список вызванных игроков в главную команду страны. Без сюрпризов и в этот раз не обошлось. Впрочем, как и без вопросов к выбору Сергея Станиславовича.

Безусловно, в первую очередь нужно отметить, что каким бы ни оказался итоговый список Реброва, вопросы к тренеру все равно нашлись бы. Потому что любой выбор – это в определенной степени вкусовщина. Человеческий фактор. Главный тренер сборной при формировании команды априори имеет право и на субъективизм, и на вкусовщину, ведь именно он отвечает за конечный результат.

Однако, вместе с тем, мы тоже имеем право анализировать выбор главного тренера. Для кого тогда сборная играет, как не для всех нас.

Ну, а теперь от лирики – к делу.

На мой взгляд, проще судить о выборе Реброва не в глобальном смысле, а в конкретном: относительно каждой позиции. Большое хоть и видится лучше на расстоянии, но конкретику можно увидеть лишь вблизи.

Итак, по двух позициям лично у меня вопросов нет. Собственно, их и не могло быть, этих вопросов. Это я о вратарской позиции, и об атакующем звене.

Что касается голкиперов: Трубин видится безоговорочно первым номером. Лунин – из «Реала», поэтому не вызвать его было бы как-то неудобно. Это все равно, если бы вызвать в основной список Бущана, потерявшегося из виду. Ну, и Ризнык – безоговорочно лучший на данный момент вратарь УПЛ. Так что все по делу. Без вопросов.

Атакующее звено – боль наша. Потому что выбор очень скуден. Раз, два и обчелся. Яремчук, Довбик, Ванат. Можно сколько хочешь тасовать эту колоду из трех карт, но иных вариантов реально сейчас нет.

Лучший форвард «Динамо» и УПЛ – в наличии. В «Шахтере» украинских нападающих сейчас нет. У Довбика и Яремчука не самые стабильные позиции в клубах, но даже в таком виде им нет альтернативы. Сикан не оказался даже в резервном списке. Если он не тянет в клубе, то зачем его тянуть в сборную?

А вот дальше – намного интереснее.

Сергей Ребров включил в свой список сразу восемь защитников. И, если по большому счету, то вопросы имеются практически по каждому из вызванных кандидатов. Ну, за исключением, разве что, Забарного и Матвиенко, которые видятся основной парой центрбеков, хотя, если быть придирчивым, то вопросы и к ним найдутся. Другое дело, что на данный момент – это наши лучшие центральные защитники, и заменить их равноценно банально некому.

Одновременно бросается в глаза очередное попадание в список «горняка» Бондаря. На мой субъективный взгляд, не дотягивает он пока что до уровня сборной (смотри игру против Канады). Возможно, на его месте более органично смотрелся бы Таловеров, но у нашего «британца» травма.

Вызов Сватка можно было бы считать сюрпризом, если бы не традиционная практика Реброва играть против топовых команд в три центрбека. Наверняка и против Франции Сергей Станиславович сыграет именно по такой схеме. Посему вызов оборонца «Остина» можно понять.

Можно понять и вызов дебютанта – динамовца Михавко. Он неплохо смотрится в последнее время. Но «неплохо» – это, разве что, на фоне своего одноклубника Попова. Если учесть провал «Динамо» в еврокубках, то не только Попов, но и Михавко не заслуживает на сборную. Как по мне, лучше бы вызвали Батагова. Хотя Реброву виднее.

Левофланговый защитник вызван лишь один – Миколенко. Практически не имею претензий по этому поводу, ведь Виталий – однозначно лучший вариант на этой позиции. Но беда в том, что он еще не полностью восстановился после травмы (в новом сезоне АПЛ он еще не играл).

Тем не менее, Ребров не захотел подстраховаться хотя бы на всякий случай: Михайличенко оказался лишь в резервном списке. Мартынюку даже такой чести не оказали.

А вот правофланговых оборонцев – «аж» два: Конопля и Тымчик. «Горняк» выглядит неплохо и является главной опцией на место в старте, но у Ефима недавно было повреждение в игре за «Шахтер».

Что касается Тымчика, то окромя его отменного здоровья, иных игровых добродетелей у него на данный момент нет. Хотя, если выбирать между ним и условным Крупским из «Металлиста 1925», то динамовец смотрится все равно предпочтительнее хотя бы с точки зрения опыта.

Касаемо полузащиты, еще одной болевой точки нашей национальной команды. Почему нет Мудрика – лишний раз напоминать не нужно. Однако в который раз приходится посыпать голову пеплом из-за того, что Михаил сейчас «недоступен»: равноценной замены на его левый фланг нет.

Обращает на себя внимание появление в основном списке Ярмолюка. Наконец-то Ребров перестал игнорировать игрока «Брентфорда».

УАФ. Егор Ярмолюк

В списке не имеющий игровой практики еще один футболист из АПЛ – Зинченко. Однако в данном случае – вообще без претензий, ибо даже не в оптимальной форме «Зина» способен существенно помочь сборной.

Еще один дебютант в списке – Очеретько из «Шахтера». Стоило парню отыграть пару удачных матчей за дончан, как он тут же получил вызов в сборную. Я не имею ничего против, но хотелось бы, чтобы подобная тенденция распространялась и на других игроков, не только из наших так называемых грандов.

А вот то, что Бондаренко оказался в основном списке, меня немного удивило. Когда Артем действительно был неплох, его тренерский штаб сборной игнорировал. Но теперь, когда Бондаренко в своей клубной команде затерялся между бразильцами, Ребров на него обратил свой взор. Ну, хозяин-барин.

К вызову остальных игроков середины поля вопросов немного. Возможно, если бы Малиновский восстановился после травмы, то он был бы в списке. Хотя тоже не факт. Поговаривают о непростых отношениях Реброва и «Малины».

Однако то, что в итоге в списке Реброва оказался лишь один опорный полузащитник, это настораживает. Если бы этим полузащитником оказался некогда «семижильный» Степаненко, то это одно дело. Но там оказался Калюжный, который лишь недавно дебютировал в сборной. На мой взгляд, эта конкретная позиция должна иметь более представительский вид.

Наиболее вероятные претенденты, на мой взгляд, – динамовцы Михайленко, Пихаленок и Бражко. Но никто из них в основной список не попал. В некоторой степени логику их непопадания понять можно: все тот же провал «бело-синих» в еврокубках. Но ведь, с другой стороны, Тымчик и Михавко как-то попали в тот список.

Вне списка оказались еще два динамовца – Буяльский и Ярмоленко. Виталий все так же продолжает оставаться невостребованным в сборной, невзирая на уровень своей игры.

Бывший капитан сборной Украины – тема отдельная. Не так давно (на турнир в Канаде) Ребров объяснял свой невызов Андрея (и Буяльского в том числе) тем, что дал ему «отдохнуть». Дескать, будут официальные матчи, обязательно вызову. Не вызвал.

Если, опять-таки, говорить о прерогативе Реброва, то он имеет право вызывать кого угодно. Но в данном случае вопрос, наверное, не только в возрасте Андрея Николаевича или его форме, тут собака более глубоко порылась…