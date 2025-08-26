Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В списке Степанов, Крупский и Пономаренко. Названа заявка Украины U-21
Чемпионат Европы
26 августа 2025, 16:40 | Обновлено 26 августа 2025, 17:10
1853
5

Мельгоса назвал заявку на старт отбора Евро-2027

УАФ

Наставник молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список игроков, которые будут готовиться к стартовому матчу отбора Евро-2027 против Литвы 5 сентября.

Отметим в составе защитника Илью Крупского, который близок к национальной сборной, а также форвардов Артема Степанова и Матвея Пономаренко.

Вратари: Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Илья Попович («Кишварда», Венгрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Вячеслав Кульбачук («Дебрецен», Венгрия), Николай Киричок («Карпаты» Львов), Андрей Китела, Богдан Слюбик (оба — «Рух» Львов), Николай Огарков («Александрия»), Сергей Корнийчук («Полесье» Житомир), Даниель Вернаттус (Металлист Харьков).

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба — «Карпаты» Львов), Роман Саленко («Заря» Луганск), Рамик Гаджиев («Металлист 1925» Харьков), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия).

Нападающие: Артем Степанов («Нюрнберг», Германия), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Александр Пищур («Дьор», Венгрия).

Украина U-21 играет в отборочной группе с Литвой, Венгрией, Хорватией и Турцией.

По теме:
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
Сергей РЕБРОВ: «Есть игроки Украины U-21, которые меня разочаровали»
МАРКЕВИЧ: Надо было постараться, чтобы с такой Украиной не выйти из группы
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса чемпионат Европы по футболу U-21
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Burevestnik
      Динамо Київ,  півзахисник, Дмитрій Кремчанін, 20 років (22.03.2005) - кращий бомбардир Ю-19 минулого сезону, на одному із сайтів вказано шо в чемпі Ю-19 в 27 іграх забив 23 голи.
       Виявилось шо в цьому сезоні він нікому не потрібний.
Може хто знає шо з ним не так?  
Shturmgewehr
Без наказів агентів список збірників не складається?
Dimaryz81
Такие еще и основную обыграют, в текущих ее кондициях.
