Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист

Киевскому «Динамо» была предложена кандидатура нидерландского специалиста Джона ван ден Брома. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинскому клубу была предложена кандидатура 58-летнего специалиста. Примечательно, что «Лехе» Джон работал вместе с новым аналитиком столичного гранда Мацеем Кендзьореком.

Главным тренером «Динамо» на данный момент является Александр Шовковский. Он возглавил клуб в 6 ноября 2023 года и привел команду.

Последним клубом Джон ван ден Брома был «Витесс».

