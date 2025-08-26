Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 19:02 |
5

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист

Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром

Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевскому «Динамо» была предложена кандидатура нидерландского специалиста Джона ван ден Брома. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинскому клубу была предложена кандидатура 58-летнего специалиста. Примечательно, что «Лехе» Джон работал вместе с новым аналитиком столичного гранда Мацеем Кендзьореком.

Главным тренером «Динамо» на данный момент является Александр Шовковский. Он возглавил клуб в 6 ноября 2023 года и привел команду.

Последним клубом Джон ван ден Брома был «Витесс».

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» намерена приобрести игрока «Динамо», несмотря на отказ Суркиса.

