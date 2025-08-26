Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Возглавить киевский клуб может Джон ван ден Бром
Киевскому «Динамо» была предложена кандидатура нидерландского специалиста Джона ван ден Брома. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, украинскому клубу была предложена кандидатура 58-летнего специалиста. Примечательно, что «Лехе» Джон работал вместе с новым аналитиком столичного гранда Мацеем Кендзьореком.
Главным тренером «Динамо» на данный момент является Александр Шовковский. Он возглавил клуб в 6 ноября 2023 года и привел команду.
Последним клубом Джон ван ден Брома был «Витесс».
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» намерена приобрести игрока «Динамо», несмотря на отказ Суркиса.
