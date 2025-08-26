Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Каталонский клуб сделает вторую попытку подписать Владислава Ваната
Испанская «Жирона» не собирается отказываться от идеи с подписанием форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Владислава Ваната.
Каталонский клуб провел предварительные переговоры с «бело-синими», в ходе которых предложил за трансфер 10 млн евро и процент от будущей продажи игрока. Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил отказом – он требует, чтобы представитель Ла Лиги заплатил в два раза больше (20 млн евро).
По информации авторитетного инсайдера Нила Солы, «Жирона» договорилась с английским «Вулверхэмптоном» о продаже защитника Ладислава Крейчи за внушительные 30 млн евро.
После этого перехода, испанский клуб принял решение сделать вторую попытку подписать Ваната, так как теперь имеет больше финансовых возможностей. В Испании надеются, что Суркис согласится снизиить свои требования и отпустит форварда, который уже согласился перейти в Ла Лигу.
В нынешнем сезоне Владислав провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «бело-синими» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 15 млн евро.
Krejci s'acomiada del @GironaFC i els esforços se centren en Vladyslav Vanat.— Nil Solà (@Nilsola10) August 26, 2025
Així estan les coses a falta d'una setmana per acabar el mercat i així les hem explicat al @QueThiJugues/@SERGironaEsport.
Un F5.https://t.co/STae2CnkJS via @SERGirona
як і з Судаковим в Бенфіку, але
на двох сайтах є інфа шо Судаков зустрічався з керівництвом Шахти
і висловив своє незадоволення затягуванням трансферу,
бо хоче покинути клуб.
Схожі історії в обох клубах зідрати більше грошей.