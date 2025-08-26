Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 18:30
1364
3

Каталонский клуб сделает вторую попытку подписать Владислава Ваната

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанская «Жирона» не собирается отказываться от идеи с подписанием форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Владислава Ваната.

Каталонский клуб провел предварительные переговоры с «бело-синими», в ходе которых предложил за трансфер 10 млн евро и процент от будущей продажи игрока. Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил отказом – он требует, чтобы представитель Ла Лиги заплатил в два раза больше (20 млн евро).

По информации авторитетного инсайдера Нила Солы, «Жирона» договорилась с английским «Вулверхэмптоном» о продаже защитника Ладислава Крейчи за внушительные 30 млн евро.

После этого перехода, испанский клуб принял решение сделать вторую попытку подписать Ваната, так как теперь имеет больше финансовых возможностей. В Испании надеются, что Суркис согласится снизиить свои требования и отпустит форварда, который уже согласился перейти в Ла Лигу.

В нынешнем сезоне Владислав провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «бело-синими» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 15 млн евро.

Динамо Киев Жирона Владислав Ванат Игорь Суркис Ладислав Крейчи Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Artem_Ponomar
щось мені мало віриться що Ванат захоче боротися за виживання в Ла лізі
Ответить
0
Burevestnik
чи шось буде з трансфером Ваната, то х.. його знає,
як і з Судаковим в Бенфіку, але 
на двох сайтах є інфа шо Судаков зустрічався з керівництвом Шахти
і висловив своє незадоволення затягуванням трансферу, 
бо хоче покинути клуб.
Схожі історії в обох клубах зідрати більше грошей.
Ответить
0
Diesel
Ну якщо е лохи що хочуть купити аж за 10 лямів то треба негайно продавати. Толку в ДК від нього не буде. А після ЛЕ його ціна буде 1-2 ляма
Ответить
-2
