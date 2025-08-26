Жирона намерена приобрести игрока Динамо, несмотря на отказ Суркиса

Испанская «Жирона» не собирается отказываться от идеи с подписанием форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Владислава Ваната.

Каталонский клуб провел предварительные переговоры с «бело-синими», в ходе которых предложил за трансфер 10 млн евро и процент от будущей продажи игрока. Президент киевского клуба Игорь Суркис ответил отказом – он требует, чтобы представитель Ла Лиги заплатил в два раза больше (20 млн евро).

По информации авторитетного инсайдера Нила Солы, «Жирона» договорилась с английским «Вулверхэмптоном» о продаже защитника Ладислава Крейчи за внушительные 30 млн евро.

После этого перехода, испанский клуб принял решение сделать вторую попытку подписать Ваната, так как теперь имеет больше финансовых возможностей. В Испании надеются, что Суркис согласится снизиить свои требования и отпустит форварда, который уже согласился перейти в Ла Лигу.

В нынешнем сезоне Владислав провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «бело-синими» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 15 млн евро.