Сухой матч Трубина, загадочная смерть Белоцерковца, фиаско баскетболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 августа.

1A . Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец

1B. Итоги первых игр Q3 ЛЧ. Победа Бенфики и Трубина, успех Брюгге, фиаско Леха

Вечером 6 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен его новый клуб

Бразильский вингер присоединился к «Замалеку»

2B. Сухой матч от Трубина. Бенфика одолела Ниццу в Лиге чемпионов

Авторами голов стали Франьо Иванович и Флорентину

3. Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ

Кевин привлекает внимание «Фулхэма» и «Наполи»

4. Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич

5. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Баварии нашел себе новый клуб

Томас Мюллер продолжит карьеру в «Ванкувер Уайткепс»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса

Корейский вингер подписал соглашение до 31 декабря 2027 года

7. С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок

Украину на тысячнике в США, помимо Элины, также представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

8. Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале

Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину

9. Триллер без хэппи-энда. Сборная Украины проиграла Швейцарии

Наша команда неудачно стартовала в пре-квалификации чемпионата мира

10A. В чем проблема созданного Днепра 1918? Мнение медийных лиц футбола Днепра

Есть большие сомнения по поводу перспектив нового проекта

10B. Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника