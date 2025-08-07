Сухой матч Трубина, загадочная смерть Белоцерковца, фиаско баскетболистов
Главные новости за 6 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 августа.
1A . Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец
1B. Итоги первых игр Q3 ЛЧ. Победа Бенфики и Трубина, успех Брюгге, фиаско Леха
Вечером 6 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Безерра покинул Александрию. Известен его новый клуб
Бразильский вингер присоединился к «Замалеку»
2B. Сухой матч от Трубина. Бенфика одолела Ниццу в Лиге чемпионов
Авторами голов стали Франьо Иванович и Флорентину
3. Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Кевин привлекает внимание «Фулхэма» и «Наполи»
4. Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич
5. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Баварии нашел себе новый клуб
Томас Мюллер продолжит карьеру в «Ванкувер Уайткепс»
6. ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса
Корейский вингер подписал соглашение до 31 декабря 2027 года
7. С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
Украину на тысячнике в США, помимо Элины, также представят Костюк, Ястремская и Стародубцева
8. Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину
9. Триллер без хэппи-энда. Сборная Украины проиграла Швейцарии
Наша команда неудачно стартовала в пре-квалификации чемпионата мира
10A. В чем проблема созданного Днепра 1918? Мнение медийных лиц футбола Днепра
Есть большие сомнения по поводу перспектив нового проекта
10B. Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника
