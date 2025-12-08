Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
7 декабря в 15-м туре победы также добыли Осер и Анже, Гавр и Париж сыграли вничью
7 декабря завершились последние матчи 15-го тура Лиги 1 2025/26.
Лион под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки потерпел неожиданное поражение на выезде от Лорьяна (0:1).
Единственный гол на 39-й минуте забил Пабло Пажи. Лион доигрывал встречу вдевятером после удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса на 42-й.
В таблице чемпионата Франции Лион занимает пятое место с 24 очками.
Топ-7 Лиги 1: Ланс (34), ПСЖ (33), Марсель (29), Лилль (29), Лион (24), Ренн (24), Монако (23).
В воскресенье свои поединки 15-го тура выиграли Анже (победа над Ниццей 1:0) и Осер (победа над Мецем 3:1).
Гавр и Париж в очном противостоянии выявить сильнейшего не сумели – 0:0.
Лига 1 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Лорьян – Лион – 1:0
Гол: Пажи, 39
Удаление: Мэйтленд-Найлс, 42 (Лион)
Ницца – Анже – 0:1
Гол: Бельхдим, 33
Удаление: Лоше, 53 (Ницца)
Осер – Мец – 3:1
Голы: Синайоко, 36 (пен.), Эль-Аззузи, 39, Дануа, 89 – Эйн, 45+1
Гавр – Париж – 0:0
Другие результаты 15-го тура Лиги 1:
- ПСЖ – Ренн 5:0
- Тулуза – Страсбург – 1:0
- Нант – Ланс – 1:2
- Лилль – Марсель – 1:0
- Брест – Монако – 1:0
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|15
|11
|1
|3
|26 - 13
|14.12.25 18:15 Ланс - Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян
|34
|2
|ПСЖ
|15
|10
|3
|2
|32 - 12
|13.12.25 20:00 Мец - ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца
|33
|3
|Марсель
|15
|9
|2
|4
|35 - 15
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель
|29
|4
|Лилль
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже
|29
|5
|Лион
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион
|24
|6
|Ренн
|15
|6
|6
|3
|24 - 23
|13.12.25 18:00 Ренн - Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург
|24
|7
|Монако
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж
|23
|8
|Страсбург
|15
|7
|1
|7
|25 - 20
|14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург
|22
|9
|Тулуза
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|13.12.25 22:05 ФК Париж - Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр
|20
|10
|Брест
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|13.12.25 18:00 Ренн - Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион
|19
|11
|Анже
|15
|5
|4
|6
|13 - 17
|12.12.25 21:45 Анже - Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже
|19
|12
|Ницца
|15
|5
|2
|8
|19 - 27
|14.12.25 18:15 Ланс - Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца
|17
|13
|Лорьян
|15
|4
|5
|6
|19 - 28
|14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян
|17
|14
|ФК Париж
|15
|4
|4
|7
|21 - 26
|13.12.25 22:05 ФК Париж - Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж
|16
|15
|Гавр
|15
|3
|6
|6
|13 - 21
|14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр
|15
|16
|Осер
|15
|3
|3
|9
|11 - 21
|14.12.25 18:15 Осер - Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель
|12
|17
|Нант
|15
|2
|5
|8
|13 - 24
|12.12.25 21:45 Анже - Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец
|11
|18
|Мец
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|13.12.25 20:00 Мец - ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец
|11
