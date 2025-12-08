Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Ницца
07.12.2025 16:00 – FT 0 : 1
Анже
Франция
08 декабря 2025, 08:38 |
126
0

Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна

7 декабря в 15-м туре победы также добыли Осер и Анже, Гавр и Париж сыграли вничью

08 декабря 2025, 08:38 |
126
0
Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря завершились последние матчи 15-го тура Лиги 1 2025/26.

Лион под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки потерпел неожиданное поражение на выезде от Лорьяна (0:1).

Единственный гол на 39-й минуте забил Пабло Пажи. Лион доигрывал встречу вдевятером после удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса на 42-й.

В таблице чемпионата Франции Лион занимает пятое место с 24 очками.

Топ-7 Лиги 1: Ланс (34), ПСЖ (33), Марсель (29), Лилль (29), Лион (24), Ренн (24), Монако (23).

В воскресенье свои поединки 15-го тура выиграли Анже (победа над Ниццей 1:0) и Осер (победа над Мецем 3:1).

Гавр и Париж в очном противостоянии выявить сильнейшего не сумели – 0:0.

Лига 1 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Лорьян – Лион – 1:0

Гол: Пажи, 39

Удаление: Мэйтленд-Найлс, 42 (Лион)

Ницца – Анже – 0:1

Гол: Бельхдим, 33

Удаление: Лоше, 53 (Ницца)

Осер – Мец – 3:1

Голы: Синайоко, 36 (пен.), Эль-Аззузи, 39, Дануа, 89 – Эйн, 45+1

Гавр – Париж 0:0

Другие результаты 15-го тура Лиги 1:

  • ПСЖ – Ренн 5:0
  • Тулуза – Страсбург – 1:0
  • Нант – Ланс – 1:2
  • Лилль – Марсель – 1:0
  • Брест – Монако – 1:0

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 15 11 1 3 26 - 13 14.12.25 18:15 Ланс - Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян 34
2 ПСЖ 15 10 3 2 32 - 12 13.12.25 20:00 Мец - ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца 33
3 Марсель 15 9 2 4 35 - 15 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель 29
4 Лилль 15 9 2 4 29 - 17 14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже 29
5 Лион 15 7 3 5 21 - 16 14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион 24
6 Ренн 15 6 6 3 24 - 23 13.12.25 18:00 Ренн - Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург 24
7 Монако 15 7 2 6 26 - 26 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж 23
8 Страсбург 15 7 1 7 25 - 20 14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург 22
9 Тулуза 15 5 5 5 21 - 19 13.12.25 22:05 ФК Париж - Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр 20
10 Брест 15 5 4 6 20 - 24 13.12.25 18:00 Ренн - Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион 19
11 Анже 15 5 4 6 13 - 17 12.12.25 21:45 Анже - Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже 19
12 Ницца 15 5 2 8 19 - 27 14.12.25 18:15 Ланс - Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца 17
13 Лорьян 15 4 5 6 19 - 28 14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян 17
14 ФК Париж 15 4 4 7 21 - 26 13.12.25 22:05 ФК Париж - Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж 16
15 Гавр 15 3 6 6 13 - 21 14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр 15
16 Осер 15 3 3 9 11 - 21 14.12.25 18:15 Осер - Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель 12
17 Нант 15 2 5 8 13 - 24 12.12.25 21:45 Анже - Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец 11
18 Мец 15 3 2 10 15 - 34 13.12.25 20:00 Мец - ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец 11
Полная таблица

События матча

53’
Том Луше (Ницца) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Яссин Бельхдим (Анже), асcист Карлен Аркус.
