Таблица Лиги 1. Лион Фонсеки потерпел сенсационное поражение от Лорьяна

7 декабря завершились последние матчи 15-го тура Лиги 1 2025/26.

Лион под руководством португальского специалиста Паулу Фонсеки потерпел неожиданное поражение на выезде от Лорьяна (0:1).

Единственный гол на 39-й минуте забил Пабло Пажи. Лион доигрывал встречу вдевятером после удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса на 42-й.

В таблице чемпионата Франции Лион занимает пятое место с 24 очками.

Топ-7 Лиги 1: Ланс (34), ПСЖ (33), Марсель (29), Лилль (29), Лион (24), Ренн (24), Монако (23).

В воскресенье свои поединки 15-го тура выиграли Анже (победа над Ниццей 1:0) и Осер (победа над Мецем 3:1).

Гавр и Париж в очном противостоянии выявить сильнейшего не сумели – 0:0.

Лига 1 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Лорьян – Лион – 1:0

Гол: Пажи, 39

Удаление: Мэйтленд-Найлс, 42 (Лион)

Ницца – Анже – 0:1

Гол: Бельхдим, 33

Удаление: Лоше, 53 (Ницца)

Осер – Мец – 3:1

Голы: Синайоко, 36 (пен.), Эль-Аззузи, 39, Дануа, 89 – Эйн, 45+1

Гавр – Париж – 0:0

Другие результаты 15-го тура Лиги 1:

ПСЖ – Ренн 5:0

– Ренн 5:0 Тулуза – Страсбург – 1:0

– Страсбург – 1:0 Нант – Ланс – 1:2

– 1:2 Лилль – Марсель – 1:0

– Марсель – 1:0 Брест – Монако – 1:0

Таблица Лиги 1 2025/26