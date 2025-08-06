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  4. Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Лига Чемпионов
Лех
06.08.2025 21:30 – FT 1 : 3
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
06 августа 2025, 23:28 | Обновлено 06 августа 2025, 23:33
780
8

Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич

06 августа 2025, 23:28 | Обновлено 06 августа 2025, 23:33
780
8
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
ФК Лех Познань

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лех и Црвена Звезда.

Поединок прошел на стадионе «Энея» в городе Познань, Польша. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за сербский коллектив положил Раде Крунич. Еще один мяч забил Бруно Дуарте. Единственный гол для хозяев оформил Микаэль Исхак.

Ответная игра между Црвеной Звездой и Лехом запланирована на 12 число в городе Белград, Сербия.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против киевского Динамо, либо против Пафоса из Кипра. В первой игре бело-синие потерпели поражение 0:1.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 6 августа

Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:3

Голы: Исхак, 34 – Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

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Микаэль Исхак Лех Познань Црвена Звезда Лига чемпионов Раде Крунич Бруно Дуарте Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Alexander Киев
Партизан викинув Олександрію, Звєзда - динама? Та ну ні, краще нехай наші вилетять від Пафоса. 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосный дырокол
Зачем нашей динаме куканы от сербов как с венграми будет 0-4☝️На пафосе ЛЧ и закончат
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+2
DaVinci
Ну і добре, що Динамо не доведеться грати з цими сербами.
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+2
BekXan
Динамо з такою грою нічого робити в еврокубках взагалі
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+2
Перший Серед Рівних
Думаю Црвена Звезда без особливих проблем пройде Пафос.
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+2
Victor673256ua
Якось у мене більше надій на Лех було( Сподіваюсь, що хоча б польскі хули сербам накидали)
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+1
kadaad .
Каким боком к этому Динамо!? Это потенциальные соперники для Пафоса!!!
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+1
Bulba_sumkin
Потенциальные соперники дынамо еще не играли))
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0
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