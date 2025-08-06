Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лех и Црвена Звезда.

Поединок прошел на стадионе «Энея» в городе Познань, Польша. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Дубль за сербский коллектив положил Раде Крунич. Еще один мяч забил Бруно Дуарте. Единственный гол для хозяев оформил Микаэль Исхак.

Ответная игра между Црвеной Звездой и Лехом запланирована на 12 число в городе Белград, Сербия.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против киевского Динамо, либо против Пафоса из Кипра. В первой игре бело-синие потерпели поражение 0:1.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 6 августа

Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:3

Голы: Исхак, 34 – Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73