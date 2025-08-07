Лех – Црвена Звезда – 1:3. Возможный соперник Динамо. Видео голов и обзор

В среду, 6 августа, в городе Познань (Польша) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Лех» принимал «Црвену Звезду» из Сербии.

Гости открыли счет на 9-й минуте. Автором гола стал Раде Крунич.

«Лех» отыгрался на 34-й минуте, но после перерыва получил в свои ворота еще два мяча. Теперь польскому клубу будет сложно выйти в следующую стадию турнира.

Ответный матч состоится в Сербии 12 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Победитель противостояния в раунде Q4 Лиги чемпионов поборется либо против киевского «Динамо», либо против «Пафоса». В первой игре киевляне потерпели поражение 0:1.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Польша

Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:3

Голы: Исхак, 34 – Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

Видео голов и обзор матча