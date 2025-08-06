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6 августа на Познань пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Лех встретится с Црвена Звездой. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Лех

Команда весной вернула себе чемпионский титул после трехлетней паузы. Это уже девятый успех в Экстраклассе в истории. Новый старт, правда, откровенно настораживал. Сначала проиграли 1:2 в Суперкубке, но хотя бы сильной Легии. Но потом дома в первом туре нового польского первенства был разгром дома 1:4 от Краковии! Впрочем, потом явно смогли ожить - 4:3 с Лехией на выезде, 2:1 с Гурником.

То, что сейчас клуб в хорошей форме, подтвердили и выступлениями в Лиге чемпионов. Там Брейдаблик просто стерли с футбольного поля, обыграв его со счетом 7:1 с хет-триком Исхака (все с пенальти). Потом Микаэль отметился и в поединке в Исландии, и даже этого хватило, чтобы добиться победы и в выездном поединке.

Црвена Звезда

Клуб всегда был на виду, еще со времен единой Югославии. Но сейчас она просто не имеет конкуренции в Сербии. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне был почти стопроцентный результат: 28 побед в 30 турах при паре ничьих. Ну и после летней паузы уже намекнули, что ничего не изменится: 4:0 с Явором и 7:1 с ОФК.

Не было проблем и в квалификации Лиги чемпионов - благо, там начинали против Линкольн Ред Импс. В Гибралтаре скромно ограничились минимальной победой, добытой голом Бруну Дуарте на 30-й минуте. Но уже дома ответили душу, забив аутсайдеру пять раз (в том числе снова отметился и опытный нападающий из Бразилии), правда, благодушно позволили разок поразить свои ворота и скромному сопернику.

Статистика личных встреч

До этого был только один поединок, товарищеский, в феврале 2010-м году. Тогда поляки добились уверенной победы со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать успеха опытных гостей из Белграда. Но и хозяева после тяжелого старта быстро провели работу над ошибками и смотрятся хорошо. Ставим на то, что эта пара выдаст тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).