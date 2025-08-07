Лудогорец – Ференцварош – 0:0. Незасчитанный гол. Видеообзор матча
Гол «Ференцвароша» отменили из-за офсайда
В среду, 6 августа, в Разграде (Болгария) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Лудогорец» принимал венгерский «Ференцварош».
Гости забили на 23-й минуте поединка. Но гол Ленни Джозефа арбитр не засчитал, зафиксировав офсайд.
За весь матч игроки «Лудогорца» так ни разу не пробили в створ ворот соперника. У «Ференцвароша» таких ударов было всего два. Так что итоговые нули на табло выглядят закономерно.
Ответный матч состоится в Венгрии 12 августа. Начало поединка в 21:15 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Болгария
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
Видеообзор матча
