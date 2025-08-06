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Лига Чемпионов
Лудогорец
06.08.2025 20:30 – FT 0 : 0
Ференцварош
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Лига чемпионов
06 августа 2025, 22:25 | Обновлено 06 августа 2025, 22:30
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Почему отменили гол? Лудогорец и Ференцварош провели матч Q3 ЛЧ в Болгарии

Встреча завершилась со счетом 0:0, на 23-й минуте рефери не засчитал мяч Ленни Джозефа

06 августа 2025, 22:25 | Обновлено 06 августа 2025, 22:30
203
0
Почему отменили гол? Лудогорец и Ференцварош провели матч Q3 ЛЧ в Болгарии
ФК Лудогорец

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лудогорец и Ференцварош.

Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в городе Разград, Болгария. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте за гостей отличился Ленни Джозеф, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайда во время атаки.

Ответная игра между Ференцварошем и Лудогорцем запланирована на 12 число в Будапеште.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Шкендии, либо против Карабаха.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 6 августа

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0

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Лудогорец Ференцварош Лига чемпионов офсайд (вне игры)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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