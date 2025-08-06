Почему отменили гол? Лудогорец и Ференцварош провели матч Q3 ЛЧ в Болгарии
Встреча завершилась со счетом 0:0, на 23-й минуте рефери не засчитал мяч Ленни Джозефа
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лудогорец и Ференцварош.
Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в городе Разград, Болгария. Игра завершилась со счетом 0:0.
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На 23-й минуте за гостей отличился Ленни Джозеф, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайда во время атаки.
Ответная игра между Ференцварошем и Лудогорцем запланирована на 12 число в Будапеште.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Шкендии, либо против Карабаха.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 6 августа
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
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