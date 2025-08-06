Почему отменили гол? Лудогорец и Ференцварош провели матч Q3 ЛЧ в Болгарии

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лудогорец и Ференцварош.

Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в городе Разград, Болгария. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На 23-й минуте за гостей отличился Ленни Джозеф, но рефери отменил забитый мяч из-за офсайда во время атаки.

Ответная игра между Ференцварошем и Лудогорцем запланирована на 12 число в Будапеште.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Шкендии, либо против Карабаха.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 6 августа

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0