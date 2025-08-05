В среду, 6 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 20:30.

Лудогорец

Гегемон Болгарии продолжил свое господство на национальной арене и в прошлом сезоне. В чемпионате за 36 поединков клуб набрал 83 балла и занял 1-е место, опередив конкурента «Левски» на 11 зачетных пунктов. Также команда торжествовала в кубке страны, минимально одолев там столичное «ЦСКА».

В 1-м квалификационном раунде лиги чемпионов «Лудогорец» прошел минское «Динамо», а во 2-м одолел чемпиона Хорватии, «Риеку» с общим счетом 3:1.

Фенецварош

Команда, хоть и не так успешно как «Лудогорец», но также достойно отстояла звание сильнейшего клуба страны. В чемпионате Венгрии «Фенецварош» одержал 7-ю победу подряд, набрав 69 очков за 33 поединка. Ближайших преследователей, «Пушкаш Академи», коллектив обошел всего на 3 балла. Однако в кубке победить не получилось, в финале «зелено-белые» проиграли «Пакшу» со счетом 1:2.

Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» победил армянский «Ноа» с общим счетом 6:4.

Личные встречи

В официальных поединках клубы играли между собой 4 раза – все в 2019 году. Тогда коллективы дважды встретились в квалификации ЛЧ и еще два раза противостояли друг другу на групповом этапе Лиги Европы. «Ференцварош» одержал 2 победы в играх отбора, но в ЛЕ 1 раз выиграл «Лудогорец», а другой матч завершился вничью.

Интересные факты

За 7 официальных игр в новом сезоне «Лудогорец» не потерпел ни одного поражения – на счету клуба 5 побед и 2 ничьи.

«Ференцварош» отличился 10-ю голами за 4 поединка нового сезона, пропустила команда всего 5 мячей.

Беспроигрышная серия «Ференцвароша» в официальных выездных играх длится уже 10 матчей. За это время у команды 8 побед и 2 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.