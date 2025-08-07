Ницца – Бенфика – 0:2. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча

В среду, 6 августа, в Ницце (Франция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Ницца» принимала португальскую «Бенфику».

Ворота «Бенфики» в этом поединке защищал Анатолий Трубин. За матч украинский голкипер сделал два сейва.

«Бенфика» одержала победу со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме. Автором первого гола стал Франьо Иванович. Хорват забил на 53-й минуте. Закрепил преимущество «Бенфики» Флорентину на 88-й минуте.

Ответный матч состоится в Португалии 12 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Франция

Ницца – Бенфика – 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88.

Видео голов и обзор матча