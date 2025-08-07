Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ницца – Бенфика – 0:2. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Ницца
06.08.2025 22:00 – FT 0 : 2
Бенфика
Лига чемпионов
07 августа 2025, 12:06
Ницца – Бенфика – 0:2. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча

Украинский голкипер «Бенфики» провел сухой матч

Ницца – Бенфика – 0:2. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 августа, в Ницце (Франция) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Ницца» принимала португальскую «Бенфику».

Ворота «Бенфики» в этом поединке защищал Анатолий Трубин. За матч украинский голкипер сделал два сейва.

«Бенфика» одержала победу со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме. Автором первого гола стал Франьо Иванович. Хорват забил на 53-й минуте. Закрепил преимущество «Бенфики» Флорентину на 88-й минуте.

Ответный матч состоится в Португалии 12 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Франция

Ницца – Бенфика – 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентину, 88.

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Флорентину Луиш (Бенфика).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика).
«Первый шаг». Трубин прокомментировал победу над Ниццей в ЛЧ
РБ Зальцбург – Брюгге – 0:1. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Кайрат – Слован – 1:0. Украинцы вышли на замену. Видео гола и обзор матча
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
