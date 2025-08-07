«Первый шаг». Трубин прокомментировал победу над Ниццей в ЛЧ

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал первый матч против «Ниццы» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Португальская команда на выезде оформила комфортную победу со счетом 2:0.

Трубин отыграл весь поединок и получил от портала SofaScore одну из самых низких оценок среди основных игроков «Бенфики» – 6.8.

«Это только первый шаг. Все эмоции направляю в дальнейшую работу. Фокус на цели», – заявил Анатолий.