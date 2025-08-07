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  4. Сухой матч. Стала известна оценка Трубина за матч Лиги чемпионов с Ниццей
Португалия
07 августа 2025, 00:54 |
275
0

Сухой матч. Стала известна оценка Трубина за матч Лиги чемпионов с Ниццей

Украинский голкипер провел на поле весь матч

07 августа 2025, 00:54 |
275
0
Сухой матч. Стала известна оценка Трубина за матч Лиги чемпионов с Ниццей
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 6 августа, состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и лиссабонской «Бенфикой».

Встречу принимал стадион «Альянц Ривейра» в Ницце. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча завершилась победой португальского гранда со счетом 2:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил 2 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.8 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «орлов» Франьо Иванович. На его счету 1 гол и оценка 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» одолела «Ниццу» в Лиге чемпионов.

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Анатолий Трубин Бенфика Ницца Лига чемпионов оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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