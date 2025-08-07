Сухой матч. Стала известна оценка Трубина за матч Лиги чемпионов с Ниццей
Украинский голкипер провел на поле весь матч
В среду, 6 августа, состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и лиссабонской «Бенфикой».
Встречу принимал стадион «Альянц Ривейра» в Ницце. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Встреча завершилась победой португальского гранда со счетом 2:0.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил 2 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.8 баллов из 10 возможных.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий «орлов» Франьо Иванович. На его счету 1 гол и оценка 8.0.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» одолела «Ниццу» в Лиге чемпионов.
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