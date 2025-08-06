Сухой матч от Трубина. Бенфика одолела Ниццу в Лиге чемпионов

6 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча состоялась на стадионе Альянц Ривьера в Ницце. Гости победили со счетом 1:0.

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Автором первого гола в матче стал 21-летний хорват Франьо Иванович, который забил на 53-й минуте. Закрепил преимущество гостей Флорентину на 88-й.

В стартовом составе орлов вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который показал надежную игру и сохранил ворота на замке.

Ответный матч между командами пройдет в Лиссабоне 12 августа в 22:00 по Киеву. Победитель этой пары сыграет с Фейенордом или Фенербахче

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, третий раунд, 6 августа.

Ницца – Бенфика – 0:2

Голы: Иванович, 53, Флорентина, 88.