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Лига Чемпионов
Ницца
06.08.2025 22:00 – FT 0 : 2
Бенфика
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Лига чемпионов
06 августа 2025, 23:59 | Обновлено 07 августа 2025, 00:12
484
1

Сухой матч от Трубина. Бенфика одолела Ниццу в Лиге чемпионов

Авторами голов стали Франьо Иванович и Флорентину

06 августа 2025, 23:59 | Обновлено 07 августа 2025, 00:12
484
1
Сухой матч от Трубина. Бенфика одолела Ниццу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча состоялась на стадионе Альянц Ривьера в Ницце. Гости победили со счетом 1:0.

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Автором первого гола в матче стал 21-летний хорват Франьо Иванович, который забил на 53-й минуте. Закрепил преимущество гостей Флорентину на 88-й.

В стартовом составе орлов вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который показал надежную игру и сохранил ворота на замке.

Ответный матч между командами пройдет в Лиссабоне 12 августа в 22:00 по Киеву. Победитель этой пары сыграет с Фейенордом или Фенербахче

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, третий раунд, 6 августа.

Ницца – Бенфика – 0:2
Голы: Иванович, 53, Флорентина, 88.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Mark4854590
2:0 при двох сейвах Трубіна. Та ще й на виїзді. Чудовий результат
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