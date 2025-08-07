Наставник Бенфики оценил матч в Лиге чемпионов, где Трубин сыграл на ноль

6 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились французская «Ницца» и португальская «Бенфика». Лиссабонский клуб одолел соперника со счетом 2:0.

В стартовом составе гостей вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сделал два сейва и оставил свои ворота в неприкосновенности. Главный тренер «орлов» Бруну Лаже оценил победу в важном противостоянии:

«Я думаю, что это была уверенная победа, ведь мы контролировали игру, как в нападении, так и в обороне. Создали необходимые моменты, чтобы выиграть со счетом 2:0.

Мы много говорили об эмоциональной стабильности в прошлом году. Я чувствовал, что команде нужно значительно усилиться в плане контроля мяча. Этот импульс нужен и на тренировках, и в официальных матчах. Самое главное, чтобы болельщики приняли нашу работу и то, что мы делаем для достижения желаемых ими результатов.

Одним из главных преимуществ «Бенфики» всегда является то, насколько легко общаться с игроками и насколько они верят в идеи главного тренера. Я постоянно подчеркиваю достоинства футболистов, а затем ищу для них нужные позиции в команде в соответствии с нашей системой.

Нам всем ещё предстоит многому научиться, узнать друг друга, и это путь, по которому мы должны продолжать идти. Как я уже говорил, время – это тот соперник, которого нам нужно победить, потому что у нас есть трофей, который нужно завоевать, у нас есть путь в отборочных раундах Лиги чемпионов, который нужно пройти, чтобы попасть в групповой этап. Так что наша задача – быть более надежными и стабильными», – подытожил Лаже.