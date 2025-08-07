Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Бенфики оценил матч в Лиге чемпионов, где Трубин сыграл на ноль
Лига Чемпионов
Ницца
06.08.2025 22:00 – FT 0 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Наставник Бенфики оценил матч в Лиге чемпионов, где Трубин сыграл на ноль

Подопечные Бруну Лаже на выезде одолели французскую «Ниццу» со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

6 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились французская «Ницца» и португальская «Бенфика». Лиссабонский клуб одолел соперника со счетом 2:0.

В стартовом составе гостей вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сделал два сейва и оставил свои ворота в неприкосновенности. Главный тренер «орлов» Бруну Лаже оценил победу в важном противостоянии:

«Я думаю, что это была уверенная победа, ведь мы контролировали игру, как в нападении, так и в обороне. Создали необходимые моменты, чтобы выиграть со счетом 2:0.

Мы много говорили об эмоциональной стабильности в прошлом году. Я чувствовал, что команде нужно значительно усилиться в плане контроля мяча. Этот импульс нужен и на тренировках, и в официальных матчах. Самое главное, чтобы болельщики приняли нашу работу и то, что мы делаем для достижения желаемых ими результатов.

Одним из главных преимуществ «Бенфики» всегда является то, насколько легко общаться с игроками и насколько они верят в идеи главного тренера. Я постоянно подчеркиваю достоинства футболистов, а затем ищу для них нужные позиции в команде в соответствии с нашей системой.

Нам всем ещё предстоит многому научиться, узнать друг друга, и это путь, по которому мы должны продолжать идти. Как я уже говорил, время – это тот соперник, которого нам нужно победить, потому что у нас есть трофей, который нужно завоевать, у нас есть путь в отборочных раундах Лиги чемпионов, который нужно пройти, чтобы попасть в групповой этап. Так что наша задача – быть более надежными и стабильными», – подытожил Лаже.

По теме:
Итоги первых игр Q3 ЛЧ. Победа Бенфики и Трубина, успех Брюгге, фиаско Леха
Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо с Пафосом
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Лига чемпионов Ницца Бенфика Анатолий Трубин Бруну Лаже пресс-конференция
Николай Титюк Источник: A Bola
