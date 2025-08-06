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06.08.2025 22:00 - : -
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06 августа 2025, 14:01 | Обновлено 06 августа 2025, 14:02
184
0

Ницца – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 августа и начнется в 22:00 по Киеву

06 августа 2025, 14:01 | Обновлено 06 августа 2025, 14:02
184
0
Ницца – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 августа на Альянц Ривьера пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ницца встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ницца

Команда все свои четыре чемпионских титула, и два из трех кубков, брали в 50-е годы прошлого века. В последнее время было несколько отдельных успехов. Но при нынешних владельцах сразу начали ставиться амбициозные задачи. Для их реализации звали даже Люсьена Фавра, который при куда более скромных ресурсах выводил подопечных в Лигу чемпионов. Но только Франк Эс, что получил тренерскую должность год назад, сумел добиться неплохого успеха: закончил весной на 4-й позиции, по дополнительным показателям обойдя Лилль - у обоих было по 60 очков (а у Монако - 61).

За лето клуб достаточно активно менял состав. Нашлись средства и на приобретение новичков. Вплоть до того, что за Янссона выложили венскому Рапиду немалые для французского футбола 10 миллионов. Впрочем, пока что обновленный коллектив играл только в товарищеском формате.

Бенфика

Клуб при Рогере Шмидте в 2023-м году поднимались на первое место в Примейре. Но в следующем розыгрыше упорную гонку за сохранение первого места уступили в итоге Спортингу. История практически повторилась и в 2024/2025: снова сосед в самой концовке удержал чемпионство. И потом еще и в кубке выиграл решающий матч. Так что тогда Трубин ограничился только победой в Кубке Лиги - кстати, там он выиграл серию пенальти в финале.

Вечные враги снова сыграли после летней паузы - разыграли Суперкубок Португалии. И в нем взяли реванш, победив Спортинг за счет единственного гола, что был забит Павлидисом после перерыва. В итоге и трофей взяли, и настроение себе подняли перед стартом в еврокубках.

Статистика личных встреч

До этого было только два товарищеские игры, в 2013-м и 2022-м году. И оба раза побеждали португальцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости могут выиграть и первый официальный поединок. Они и правда смотрятся сильнее, но подстрахуемся нулевой форой (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Ницца
6 августа 2025 -
22:00
Бенфика
Фора Бенфики (0) 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Ницца Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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