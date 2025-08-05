Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Лига Чемпионов
Динамо Киев
05.08.2025 21:00 – FT 0 : 1
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 августа 2025, 22:58 | Обновлено 06 августа 2025, 00:04
5924
542

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу

Киевляне уступили с минимальным счетом

05 августа 2025, 22:58 | Обновлено 06 августа 2025, 00:04
5924
542
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
ФК Динамо Киев

После успешного преодоления второго раунда квалификации ЛЧ наступило время матчей уже третьего раунда. В нем киевское «Динамо» во второй раз в своей истории должно было встретиться с киприотами и впервые – с прошлогодним чемпионом «Пафосом».

Александр Шовковский немного удивил стартовым составом. В нем нашлось место двум опорникам – Бражко и Михайленко вышли вместе, а также отсутствием левого вингера. На этой позиции доказывать свою профпригодность выпустили Николая Шапаренко, который хоть и забил недавно «Вересу», но и близко не оправдывает тех авансов, которые ему когда-то выдавали.

Старт игры начался с быстрых атак киприотов, явно решивших сделать ставку на быстрый гол. Она не сработала, но стало ясно, что лёгкой прогулки, как в предыдущем раунде, не будет. Сами же киевляне грешили неточные передачи, часто даже на близкие расстояния.

Ставка же киевлян была на фланги. Но справа Ярмоленко и Тымчику ничего не удавалось, поэтому инициатива перешла налево. Нет, Николай Шапаренко был такой же незаметный, как и в центре поля, но за двоих старался Владислав Дубинчак. Правда, его основным оружием являются навесы, а для такой тактики нужно центрфорварда типа Артема Довбика, который может превращать заброс на себя в голы. Ванат играет в другом стиле, поэтому навесы Дубинчака часто были безадресными.

Однако именно у Дубинчака был первый супермомент в матче. После вбрасывания аута киприоты ошиблись, украинцы выбежали 3 в 2 и Дубинчак вместо паса поперек решил бить с острого угла на силу. Мяч попал в левую крестовину и вылетел за пределы поля.

И совсем скоро был и второй стопроцентный момент. После навеса Ванат с линии вратарской в одиночестве бил и головой отправил мяч выше ворот.

Второй тайм принес надежды на гол, потому что очень скоро после начала возобновления игры был назначен пенальти в ворота «Пафоса». Однако так же быстро он был отменен из-за вмешательства ВАР.

Только во втором тайме произошел первый удар в створ ворот номинальных гостей, причем там вратарь сыграл неуверенно, но добить было некому.

Был еще классный проход Ярмоленко через полполя, но вратарь вытащил удар дальний угол. После прохода Ярмоленко устал и был заменен.

Кстати, ни одна из замен «Динамо» не усилила, никто не запомнился. А вот у киприотов, которые во втором тайме выглядели не хуже, но и не лучше «Динамо», замены сработали – Андерсон Силва вышел на замену и уже вскоре огорчил украинскую команду, сыграв как классный форвард. Отдельно стоит отметить Владислава Дубинчака, который в эпизоде с голом сыграл очень плохо, и не перехватив передачу, и легко дав себя накрутить.

В контексте этого эпизода метко высказался мой друг, с которым вместе смотрели игру: «В «Динамо» на поле лучшим был Дубинчак. И это печально».

Там еще Тымчик отличился супернеудачным приемом высокой свечи, продемонстрировав плохую работу с мячом, но это было далеко от ворот и ни на что не повлияло.

Киприоты умело засушили игру и облегчили себе задачу. Через неделю «динамовцам» в гостях нужно будет прыгать выше головы, чтобы пройти дальше.

И я пишу это о кипрской команде, до чего мы дожились...

Фото – Динамо Киев

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Динамо» – «Пафос» – 0:1

Гол: Андерсон (84)

Предупреждения: Михайленко (16), Шапаренко (99) – Танкович (29), Пепе (94), Кина (98)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко (Кабаев, 66), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 66).

«Пафос»: Неофитос, Пилеас (Ланга, 89), Лукассен, Шуньич, Гольдар, Драгомир (Сема, 82), Танкович (Андерсон, 68), Пепе, Оршич (Кина, 82), Коррея, Жажа (Бруно, 68).

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – ПАФОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Силва (Пафос).
По теме:
КАБАЕВ: «Защитники играли грязно. Эта наглость Пафоса сыграла им в плюс»
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Рейнджерс отгрузил три мяча Виктории в квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(99)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судья назначил пенальти для Динамо, но отменил его после просмотра VAR
Футбол | 05 августа 2025, 22:29 1
Судья назначил пенальти для Динамо, но отменил его после просмотра VAR
Судья назначил пенальти для Динамо, но отменил его после просмотра VAR

Сначала арбитр указал на точку за фол Деррика Лукассена против Владислава Ваната

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 9
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

ОСАКА: Я в четвертьфинале – это шаг к полуфиналу, потом, возможно, к финалу
Теннис | 05.08.2025, 16:50
ОСАКА: Я в четвертьфинале – это шаг к полуфиналу, потом, возможно, к финалу
ОСАКА: Я в четвертьфинале – это шаг к полуфиналу, потом, возможно, к финалу
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Футбол | 05.08.2025, 09:48
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Футбол | 05.08.2025, 08:22
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Комментарии 542
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
На мене можуть злитись вболівальники Динамо, але гра команди повне лайно. Докотились до того, що чемпіон країни програє кіпріотом, це що взагалі? Жахливо було у всіх аспектах гри 
Ответить
+26
Brian
Якщо тверезо дивитися на всю цю ситуацію, вся провина в першу чергу на тренері-фізруку. Шовковський це йо..бане дно. Поки в Динамо буде мусор типу Демяненка, мехайліченка, Шовковського, Реброва і прочий мотлох, результатів не буде. Вони не вміють працювати з футболістами. 
Ответить
+21
Показать Скрыть 4 ответа
suforza1921
Команда "мертва". Після другого матчу з Хамруном, навіть з огляду на те, що то були лише мальтійці, я очікував сьогодні більш динамічної і агресивної гри. 
Але ...
Дубінчак, Попов - дно
Шапаренко - деградація повна. 
Ванат - клоун.
Інші далеко також не втекли.
Найменше претензій до Бражка і Ярмоли, ті хоч старалися.
Шанси у матчі-відповіді, звісно, лишаються. Але якщо буде така ж гра, як сьогодні то транзитом через Маккабі Т-А у Лігу конференцій.
Ответить
+19
MrStepanovM .
це просто ганьба що чемпіон України так огидно виглядає на тлі кіпрського! Навіть не в рахунку справа! Ні тактики, ні техніки...нічого! 
Ответить
+19
Умник
Галимые бездарные клоуны. Нехер с такой игрой делать в лч
Ответить
+17
Показать Скрыть 2 ответа
Ondu
нечего им делать в лч,не их уровень
Ответить
+16
Показать Скрыть 3 ответа
Donchanin
Какое же дно
Ответить
+16
AK.228
Мда…
Ну трансферы по-прежнему не нужны Динамо!?
Ответить
+14
Показать Скрыть 4 ответа
fedd1979
Просто дивно, що всі ці люди на сайті далі далі будуть переконувати, що "Динамо" краще за "Шахтар". Я просто уявляю, що б із "Динаом" робили ті суперники, яки "Шахтар" останніми роками дає бій. І так із року в рік. А що про підсилення під ЛЧ - про це й мови немає... Цікаво. чи в європейській історії ще є такі клуби з бодай якимись амбіціями?
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Вирішив перший раз за рік подивитися матч Динами, ці днарі завжди так грають? Як вони ЧУ умудрилися виграти з такою грою? У мене в дворі пацани більш осмислено грають, ніж ці мамкіні мажори
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Pe4kin
їбаний позор, а ми на полісся гнали після 1 матчу, сподіваюсь у другому матчі влетять і не пройдуть в лч, бо це буде 8 матчей 8 поразок і 0 очок для таблиці кефів
Ответить
+10
Leon Killer
У-уровень! Мальта-Да,Кипр- уже нет.
Ответить
+10
Владислав Ткаченко
Нам насрали в душу ще раз всіх вітаю,не тренер Сашо ну що не зрозуміло,а Суркіси поки не підуть з Динамо діла не буде,зараз очкасті будуть тут мінусувати за суокіса
Ответить
+9
mini.f
Наши футболисты и не только, никак не могут понять, что уровень наших призеров чемпионата Украины ( за исключением Шахтера) сейчас на уровне таких стран как Андора, Кипр, Гибралтар и Сан Марино... И дальше будет только хуже. В ответке Динамо получит еще больше, 100 %.  А по другому и не могло быть, в стране война на уничтожение украинцев как нации, и которая будет продолжаться еще и не год и не три, дай Бог лет через 5-8 мы увидим свет в конце туннеля. Только футболисты, благодаря коррупции в стране, продолжают жить в каком-то другом мире, где спорт вне политики. И этим зажравшимся спортсменам 2-го разряда глубоко плевать на честь страны... Наш футбол как вошел в неуправляемый штопор при павелке, так и продолжает стремительно приближаться к моменту, когда Боржоми будет пить бесполезно.
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Pixelman
Об'єктивно, з такою грою це максимум Ліга Конференцій. Про яку ЛЧ йде мова, якщо ці рагулі пас в ноги нормально не пожуть дати. Скільки обрізок, помилок в передачах, і аж ОДИН удар в ствір! Це просто сором! Думаю в цьому році з таким "генієм" тренером і з такою трансферною політикою Суркісів, Динамо чекає боротьба за 2-3 місце в кращому випадку. І чомусь мені здається, що вже в пятницю в грі з Рухом будуть неодмінно втрачені очки.
Ответить
+8
GloryUkraine
Програли по грі. Пафос це кіпрський варіант Шахтаря чи , якщо хочете Шеріфу. 
Ответить
+6
New Zealander
Дно вже пробито чи ще ні? Відчуття що макнули наш український прапор в гавно. Грали вони, а соромно мені 
Ответить
+6
Vbolivalnyk-Peter
Це реально повне дно! Цей пафос грав перші 15-20 хв., а далі вони не набагато кращими були від Хамруна. Динамо сьогодні програло само собі. Немає жодного гравця, про якого можна сказати, що він зіграв нормально старався, повністю віддався на полі (ну хіба що з натяжкою Дубінчак). Динамівці вийшли на гру з повністю пофігістким настроєм. Зверніть увагу що відбувалося коли наші вводили м'яча з ауту. Усі стоять, гравець навіть не має кому кинути. І це показово, адже те ж було і при організації атак - усе статично, повільно, ніхто практично не рухається щоб відкритися, а коли це якось з горем пополам відбувалося, то або півзахисник "тупить" і не бачить цього гравця, або просто шалений відсоток браку при передачах.
На даний момент по грі Шахтар просто на дві голови краще виглядає від Динамо. Кроти би цей Пафос просто розібрали би на молекули і на матч відповідь можна було би відправляти команду U-19...
Динамо - це просто стидоба... Сподіваюся суркіс їм усім без винятку вставить нормального пістона. Як мінімум усіх оштрафувати на з/п і премії - і усі кошти відправити на той збір, на який збирали протягом трансляції....
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Комбриг
Лысый Sania, как счет может быть не по игре, когда у Днонамо 1 удар в створ за весь матч? ☝️☝️☝️
Ответить
+5
sahka1981
Н-да, не за грою результат, нічия то більш справедливо було б, але то мало втішає.
Яка там ЛЧ ...Стільки браку, у цієї солянки легів, мяч покраще тримається, ну і технічніше звісно. Плюс в суботу тіж самі гравці відіграли, про Вересу, свіжості не було. Шанси є на виїзді, але по факту ЛК це, певно рівень ДК, або з дуже великою натяжкою ЛЄ.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 4
Бокс
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 3
Бокс
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем