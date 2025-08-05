Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Киевляне уступили с минимальным счетом
После успешного преодоления второго раунда квалификации ЛЧ наступило время матчей уже третьего раунда. В нем киевское «Динамо» во второй раз в своей истории должно было встретиться с киприотами и впервые – с прошлогодним чемпионом «Пафосом».
Александр Шовковский немного удивил стартовым составом. В нем нашлось место двум опорникам – Бражко и Михайленко вышли вместе, а также отсутствием левого вингера. На этой позиции доказывать свою профпригодность выпустили Николая Шапаренко, который хоть и забил недавно «Вересу», но и близко не оправдывает тех авансов, которые ему когда-то выдавали.
Старт игры начался с быстрых атак киприотов, явно решивших сделать ставку на быстрый гол. Она не сработала, но стало ясно, что лёгкой прогулки, как в предыдущем раунде, не будет. Сами же киевляне грешили неточные передачи, часто даже на близкие расстояния.
Ставка же киевлян была на фланги. Но справа Ярмоленко и Тымчику ничего не удавалось, поэтому инициатива перешла налево. Нет, Николай Шапаренко был такой же незаметный, как и в центре поля, но за двоих старался Владислав Дубинчак. Правда, его основным оружием являются навесы, а для такой тактики нужно центрфорварда типа Артема Довбика, который может превращать заброс на себя в голы. Ванат играет в другом стиле, поэтому навесы Дубинчака часто были безадресными.
Однако именно у Дубинчака был первый супермомент в матче. После вбрасывания аута киприоты ошиблись, украинцы выбежали 3 в 2 и Дубинчак вместо паса поперек решил бить с острого угла на силу. Мяч попал в левую крестовину и вылетел за пределы поля.
И совсем скоро был и второй стопроцентный момент. После навеса Ванат с линии вратарской в одиночестве бил и головой отправил мяч выше ворот.
Второй тайм принес надежды на гол, потому что очень скоро после начала возобновления игры был назначен пенальти в ворота «Пафоса». Однако так же быстро он был отменен из-за вмешательства ВАР.
Только во втором тайме произошел первый удар в створ ворот номинальных гостей, причем там вратарь сыграл неуверенно, но добить было некому.
Был еще классный проход Ярмоленко через полполя, но вратарь вытащил удар дальний угол. После прохода Ярмоленко устал и был заменен.
Кстати, ни одна из замен «Динамо» не усилила, никто не запомнился. А вот у киприотов, которые во втором тайме выглядели не хуже, но и не лучше «Динамо», замены сработали – Андерсон Силва вышел на замену и уже вскоре огорчил украинскую команду, сыграв как классный форвард. Отдельно стоит отметить Владислава Дубинчака, который в эпизоде с голом сыграл очень плохо, и не перехватив передачу, и легко дав себя накрутить.
В контексте этого эпизода метко высказался мой друг, с которым вместе смотрели игру: «В «Динамо» на поле лучшим был Дубинчак. И это печально».
Там еще Тымчик отличился супернеудачным приемом высокой свечи, продемонстрировав плохую работу с мячом, но это было далеко от ворот и ни на что не повлияло.
Киприоты умело засушили игру и облегчили себе задачу. Через неделю «динамовцам» в гостях нужно будет прыгать выше головы, чтобы пройти дальше.
И я пишу это о кипрской команде, до чего мы дожились...
Фото – Динамо Киев
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.
«Динамо» – «Пафос» – 0:1
Гол: Андерсон (84)
Предупреждения: Михайленко (16), Шапаренко (99) – Танкович (29), Пепе (94), Кина (98)
«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко (Кабаев, 66), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 66).
«Пафос»: Неофитос, Пилеас (Ланга, 89), Лукассен, Шуньич, Гольдар, Драгомир (Сема, 82), Танкович (Андерсон, 68), Пепе, Оршич (Кина, 82), Коррея, Жажа (Бруно, 68).
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)
События матча
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Сначала арбитр указал на точку за фол Деррика Лукассена против Владислава Ваната
Итальянский тренер высказался об Артеме
Але ...
Дубінчак, Попов - дно
Шапаренко - деградація повна.
Ванат - клоун.
Інші далеко також не втекли.
Найменше претензій до Бражка і Ярмоли, ті хоч старалися.
Шанси у матчі-відповіді, звісно, лишаються. Але якщо буде така ж гра, як сьогодні то транзитом через Маккабі Т-А у Лігу конференцій.
Ну трансферы по-прежнему не нужны Динамо!?
На даний момент по грі Шахтар просто на дві голови краще виглядає від Динамо. Кроти би цей Пафос просто розібрали би на молекули і на матч відповідь можна було би відправляти команду U-19...
Динамо - це просто стидоба... Сподіваюся суркіс їм усім без винятку вставить нормального пістона. Як мінімум усіх оштрафувати на з/п і премії - і усі кошти відправити на той збір, на який збирали протягом трансляції....
Яка там ЛЧ ...Стільки браку, у цієї солянки легів, мяч покраще тримається, ну і технічніше звісно. Плюс в суботу тіж самі гравці відіграли, про Вересу, свіжості не було. Шанси є на виїзді, але по факту ЛК це, певно рівень ДК, або з дуже великою натяжкою ЛЄ.