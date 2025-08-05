Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Киевское Динамо проиграло матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
5 августа в 21:00 в польском Люблине в Q3 ЛЧ встречались Динамо Киев и Пафос из Кипра.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 36-й минуте Владислав Дубинчак с удобной позиции попал в перекладину ворот соперника.
На 62-й минуте судья назначил пенальти для Динамо за фол Деррика Лукессена против Владислава Ваната. Однако после просмотра VAR арбитр отменил свое решение о назначении пенальти.
Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отметился бразилец Андерсон Оливейра Силва.
Киевская команда уступила в первом матче (0:1). Ответная игра запланирована на 12 августа в кипрском Лимасоле.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.
Команда, которая проиграет двухматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником станет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).
🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первый матч, 5 августа 2025
21:00. Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) – 0:1
Гол: Андерсон, 84
Видео голов и обзор матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь хочет перейти в «Галатасарай»
Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем
Катастрофа!