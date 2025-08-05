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Лига Чемпионов
Динамо Киев
05.08.2025 21:00 – FT 0 : 1
Пафос
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Лига чемпионов
05 августа 2025, 23:55 | Обновлено 06 августа 2025, 00:02
4530
5

Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги чемпионов 2025/26

05 августа 2025, 23:55 | Обновлено 06 августа 2025, 00:02
4530
5
Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор
ФК Динамо

Киевское Динамо проиграло матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине в Q3 ЛЧ встречались Динамо Киев и Пафос из Кипра.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте Владислав Дубинчак с удобной позиции попал в перекладину ворот соперника.

На 62-й минуте судья назначил пенальти для Динамо за фол Деррика Лукессена против Владислава Ваната. Однако после просмотра VAR арбитр отменил свое решение о назначении пенальти.

Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отметился бразилец Андерсон Оливейра Силва.

Киевская команда уступила в первом матче (0:1). Ответная игра запланирована на 12 августа в кипрском Лимасоле.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Команда, которая проиграет двухматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником станет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

21:00. Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) – 0:1

Гол: Андерсон, 84

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Силва (Пафос).
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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос видео голов и обзор пенальти Владислав Ванат Деррик Лукассен Владислав Дубинчак судейство VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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BigBrather
Треба бігати по полю ,а не в шахи грати 
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+2
McLay
Шовковський не тренер!
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+1
serb1983
Тренер у динамо бездарь 
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+1
RomеоBoss
Дубінчак все зробив,що б програти😀
Катастрофа!
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-1
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