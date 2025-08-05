Динамо – Пафос – 0:1. Крестовина и отмененный пенальти. Видео гола и обзор

Киевское Динамо проиграло матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине в Q3 ЛЧ встречались Динамо Киев и Пафос из Кипра.

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На 36-й минуте Владислав Дубинчак с удобной позиции попал в перекладину ворот соперника.

На 62-й минуте судья назначил пенальти для Динамо за фол Деррика Лукессена против Владислава Ваната. Однако после просмотра VAR арбитр отменил свое решение о назначении пенальти.

Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отметился бразилец Андерсон Оливейра Силва.

Киевская команда уступила в первом матче (0:1). Ответная игра запланирована на 12 августа в кипрском Лимасоле.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Команда, которая проиграет двухматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником станет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первый матч, 5 августа 2025

21:00. Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) – 0:1

Гол: Андерсон, 84

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