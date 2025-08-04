Динамо Киев

Во вторник, 5 августа, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» встретится с кипрским «Пафосом». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

На предыдущей стадии киевляне прошли мальтийский «Хамрун Спартанс», дважды обыграв соперников со счетом 3:0. В минувший уик-энд «бело-синие» стартовали в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, одержав победу над «Вересом» со счетом 1:0. Чемпион Кипра «Пафос» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался с израильским «Маккаби» Тель-Авив. В гостевом матче киприоты одержали победу со счетом 1:0, а на Кипре игра завершилась вничью со счетом 1:1. Победитель двухматчевого противостояния «Динамо» – «Пафос» за путевку в основной раунд Лиги чемпионов поборется с победителем пары «Лех» (Познань, Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Пафос», за которой можно следить в украинской версии сайта.