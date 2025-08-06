ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом» (0:1).

– Ваша команда, несмотря на результат, демонстрировала хорошую игру. Какие у вас ожидания от ответного матча? Есть ли у «Динамо» шансы победить на Кипре?

– Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьба поединка еще не решена. В первом тайме у нас были отличные возможности для того, чтобы забить гол, но мы не реализовали свои моменты, а в одном эпизоде в результате ошибок пропустили контратаку, которую сумел реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не определено.

– Что, на ваш взгляд, было ключевым в этом матче? Возможно, нереализованный момент Дубинчака или неназначенный пенальти? Болельщики в комментариях массово жалуются на судейство. Насколько оно повлияло на игру?

– Давайте не будем касаться темы судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в один, и мы обязаны были реализовывать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже обязаны были ее реализовать.

Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковы ошибки при обороне и при атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы допустили ошибки, когда не забили, и допустили ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча.