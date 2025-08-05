Динамо Киев

Во вторник, 5 августа, состоится матч раунда Q3 Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 21:00 по Киеву.

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Динамо

«Динамо» уверенно выиграло прошлый чемпионат Украины, не дав ни одного шанса «Шахтеру». В результате киевляне получили право сыграть в Лиге чемпионов, но впервые за многие годы чемпион Украины вынужден играть в квалификации, что является следствием низкого места страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Правда, матчи раунда Q2 против мальтийского «Хамрун Спартанс» стали своеобразным продолжением собрания. Не слишком напрягаясь, «динамовцы» уверенно дважды победили по 3:0 и вышли в третий раунд квалификации.

Уже стартовал чемпионат Украины. В 1 туре подопечные Шовковского минимально обыграли «Верес», единственный гол забил Николай Шапаренко.

Не смогут помочь команде Валентин Рубчинский, у которого серьезное повреждение, и Анхель Торрес, которого как раз дозаявили на еврокубки, однако на предматчевой пресс-конференции Александр Шовковский исключил появление на поле колумбийца. Тренер отметил, что есть только двое травмированных, поэтому можно заключить, что пропускавший матчи с мальтийцами Виталий Буяльский снова в обойме.

Никакого новичка за межсезонье в «Динамо» нет, если не считать такими возвращенных с аренды в «Заре» Яцыка и Супрягу.

Пафос

Кипрский «Пафос» стал чемпионом своей страны, а также дошел до финала национального кубка, в результате чего получил право сыграть в самом престижном клубном турнире Европы. В первом раунде квалификации киприоты встречались с тель-авивским «Маккаби» и прошли его за счет минимальной выездной победы после домашних 1:1.

Перед матчами с «Динамо» команда серьезно (по крайней мере, на бумаге) усилилась, поскольку ее ряды пополнил центрбэк Давид Луис. Да, тот самый, что играл за «Челси» и ПСЖ. Правда, в первом матче с «Динамо» он точно не сыграет, возможно, и во втором тоже, поскольку получил травму еще в предыдущем клубе и уже месяц лечится.

Клуб вообще активно, в отличие от «Динамо», действовал на трансферном рынке, пригласив исполнителей для усиления практически в каждую линии. Самым знаковым, кроме Давида Луиса, стало подписание полноценного контракта со вторым лучшим бомбардиром команды Андерсоном Сильвой, который в прошлом сезоне выступал за «Пафос» на правах аренды.

Тренирует киприотов испанец Хуан Карлос Карседо, проработавший 13 лет ассистентом Унаи Эмери. Интересно, что главным тренером команды был бывший игрок «Динамо» – Дмитрий Михайленко в 2021-2022 годах возглавлял «Пафос».

История встреч

«Динамо» с «Пафосом» еще ни разу не встречались.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

«Пафос»: Неофитос – да Силва, Лукассен, Гольдар, Пиллеас – де Бриту, Шуньич, Родригеш, Оршич – Драгомир, Андерсон

Прогноз на противостояние

Не будем забрасывать «Пафос» шапками, ведь помним, что «Динамо» иногда умеет очень неприятно удивлять, но все же спрогнозируем победу киевлян.