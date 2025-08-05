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Динамо Киев
05.08.2025 21:00 - : -
Пафос
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Лига чемпионов
05 августа 2025, 07:23 | Обновлено 05 августа 2025, 07:46
1216
8

Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ

Пафосная победа не обязательна, нас удовлетворит и обычная

05 августа 2025, 07:23 | Обновлено 05 августа 2025, 07:46
1216
8
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 5 августа, состоится матч раунда Q3 Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Игра пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 21:00 по Киеву.

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Динамо

«Динамо» уверенно выиграло прошлый чемпионат Украины, не дав ни одного шанса «Шахтеру». В результате киевляне получили право сыграть в Лиге чемпионов, но впервые за многие годы чемпион Украины вынужден играть в квалификации, что является следствием низкого места страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Правда, матчи раунда Q2 против мальтийского «Хамрун Спартанс» стали своеобразным продолжением собрания. Не слишком напрягаясь, «динамовцы» уверенно дважды победили по 3:0 и вышли в третий раунд квалификации.

Уже стартовал чемпионат Украины. В 1 туре подопечные Шовковского минимально обыграли «Верес», единственный гол забил Николай Шапаренко.

Не смогут помочь команде Валентин Рубчинский, у которого серьезное повреждение, и Анхель Торрес, которого как раз дозаявили на еврокубки, однако на предматчевой пресс-конференции Александр Шовковский исключил появление на поле колумбийца. Тренер отметил, что есть только двое травмированных, поэтому можно заключить, что пропускавший матчи с мальтийцами Виталий Буяльский снова в обойме.

Никакого новичка за межсезонье в «Динамо» нет, если не считать такими возвращенных с аренды в «Заре» Яцыка и Супрягу.

Пафос

Кипрский «Пафос» стал чемпионом своей страны, а также дошел до финала национального кубка, в результате чего получил право сыграть в самом престижном клубном турнире Европы. В первом раунде квалификации киприоты встречались с тель-авивским «Маккаби» и прошли его за счет минимальной выездной победы после домашних 1:1.

Перед матчами с «Динамо» команда серьезно (по крайней мере, на бумаге) усилилась, поскольку ее ряды пополнил центрбэк Давид Луис. Да, тот самый, что играл за «Челси» и ПСЖ. Правда, в первом матче с «Динамо» он точно не сыграет, возможно, и во втором тоже, поскольку получил травму еще в предыдущем клубе и уже месяц лечится.

Клуб вообще активно, в отличие от «Динамо», действовал на трансферном рынке, пригласив исполнителей для усиления практически в каждую линии. Самым знаковым, кроме Давида Луиса, стало подписание полноценного контракта со вторым лучшим бомбардиром команды Андерсоном Сильвой, который в прошлом сезоне выступал за «Пафос» на правах аренды.

Тренирует киприотов испанец Хуан Карлос Карседо, проработавший 13 лет ассистентом Унаи Эмери. Интересно, что главным тренером команды был бывший игрок «Динамо» – Дмитрий Михайленко в 2021-2022 годах возглавлял «Пафос».

История встреч

«Динамо» с «Пафосом» еще ни разу не встречались.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

«Пафос»: Неофитос – да Силва, Лукассен, Гольдар, Пиллеас – де Бриту, Шуньич, Родригеш, Оршич – Драгомир, Андерсон

Прогноз на противостояние

Не будем забрасывать «Пафос» шапками, ведь помним, что «Динамо» иногда умеет очень неприятно удивлять, но все же спрогнозируем победу киевлян.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 августа 2025 -
21:00
Пафос
Победа Динамо 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ первого матча 3-го раунда квалификации 🏆 Лиги чемпионов между командами Динамо Киев и Пафос, который пройдет 5 августа в 21:00 в польском Люблине

Крупная победа Динамо Киев

2 голоса 16.67 %

Минимальная победа Динамо Киев

6 голосов 50 %

Ничья

1 голос 8.33 %

Минимальная победа Пафоса

3 голоса 25 %

Крупная победа Пафоса

0 голосов 0 %

Результаты
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 8
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AK.228
Может где-то на классе того же ваната, Ярмоленко 2-1
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0
Сергей Литвиненко
Динамо тяжеловаты,а понимая как испанцы тренируют то гол точно пропустим.вопрос в том что сможем забить. прогноз 2-2,первый матч.
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0
М1925
Болеем все за Пафос и никто нам не запретит. Желаем рассправицца над сегодняшним соперником! Харьков с вами...!!!
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0
Умник
Самый опасный игрок Мислав Оршич.
Удачи Динамо, надеюсь на стабильную игру защиты, та реализацию.
Как команда Динамо намного сильнее.
Ответить
0
FunnyCat_____
Админы, вам по приколу что этот душевно больной трансвестит из костромы в день по 10 аккаунтов регистрирует? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Удачи Динамо!
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-1
Всё будет по-Харьковски
Пафос ты надежда харьковчан! Хочецца уже насладицца избиением второстоличных...!!!
Ответить
-1
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